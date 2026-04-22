Con gái cựu Tổng thống Mỹ Clinton đạt sub3:41 tại Boston Marathon

MỹChelsea Clinton, con gái cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu ngoại trưởng Hillary, được bố mẹ trao huy chương sau khi hoàn thành Boston Marathon 2026.

Tại Boston Marathon lần thứ 130 diễn ra ngày 20/4, Chelsea hoàn thành nửa đầu chặng (21,0975 km) trong 1 giờ 49 phút 41 giây và nửa sau trong 1 giờ 51 phút 11 giây. Cô đạt pace5:15, tức trung bình chạy 1 km trong 5 phút 15 giây, và về đích trong 3 giờ 40 phút 52 giây, đạt thành tích cá nhân tốt nhất sự nghiệp (PB).

Chelsea Clinton nhận huy chương hoàn thành Boston Marathon 2026 từ bố Bill Clinton và mẹ Hillary Clinton. Ảnh: Runner World

Chelsea về đích trên phố Boylston và được cha mẹ là Bill và Hillary Clinton chào đón, trao huy chương hoàn thành cuộc đua. Cô cũng đề nghị bố mẹ trao huy chương cho các sĩ quan cảnh sát đã đồng hành cùng cô trong suốt cuộc thi, và yêu cầu này đã được thực hiện.

Theo Hiệp hội Điền kinh Boston, ngay sau khi về đích, Chelsea bày tỏ niềm vui khi được dự giải và trải qua "cuộc đua tuyệt vời". Con gái cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu ngoại trưởng Hillary tham gia giải cùng người bạn Jen Kloss.

Chelsea là con gái duy nhất cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Cô sinh tại Little Rock, bang Arkansas trong thời gian ông Bill đang làm Thống đốc bang này, sau đó cùng gia đình chuyển tới Nhà Trắng khi cha đắc cử Tổng thống Mỹ.

Chelsea từng theo học tại các trường công lập trước khi chuyển sang Sidwell Friends School ở Washington D.C. Sau đó, cô tốt nghiệp Đại học Stanford (1997-2001), tiếp tục nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Oxford và Đại học Columbia, đồng thời hoàn thành bằng Tiến sĩ Quan hệ quốc tế tại Oxford năm 2014.

Trong sự nghiệp, Chelsea từng làm việc tại McKinsey & Company, Avenue Capital Group, Columbia University, New York University và NBC. Cô cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội, hiện là thành viên hội đồng quản trị của Clinton Foundation, đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách thiếu nhi bán chạy và một số công trình nghiên cứu về chính sách y tế toàn cầu.

Chelsea bắt đầu gắn bó với chạy bộ từ thời đại học tại Stanford, nhưng chỉ thực sự tham gia marathon khi bước sang tuổi 40. Cô lần đầu thi cự ly này tại New York Marathon 2021, và lập tức đạt thành tích sub4 (3 giờ 59 phút 9 giây). Sau đó, cô tiếp tục tham gia các kỳ marathon tại New York vào các năm 2022, 2024 và 2025, với thành tích dao động từ 3 giờ 44 phút đến hơn 4 giờ 20 phút.

Ngoài Chelsea Clinton, nhiều gương mặt đáng chú ý cũng tham gia giải Boston Marathon 2026. Phi hành gia Suni Williams hoàn thành cuộc đua với thời gian 5 giờ 52 phút 49 giây. Cựu VĐV khúc côn cầu trên băng Zdeno Chara, thành viên Hall of Fame, đạt thành tích 3 giờ 18 phút. Nhà vô địch Boston Marathon 2018 Des Linden về nhì nội dung nữ nhóm tuổi cao với thời gian 2 giờ 35 phút 49 giây, trong khi nhà vô địch nam năm 1968 Amby Burfoot hoàn thành đường chạy sau 5 giờ 11 phút 29 giây.

Tại Boston Marathon 2026, John Korir về nhất nội dung nam với 2 giờ 1 phút 52 giây, xô đổ kỷ lục giải tồn tại suốt 15 năm của Geoffrey Mutai. Xếp sau lần lượt là Alphonce Felix Simbu với 2 giờ 2 phút 47 giây và Benson Kipruto với 2 giờ 2 phút 50 giây.

Ở nội dung nữ, Sharon Lokedi tiếp tục khẳng định phong độ khi bảo vệ chức vô địch, qua đó tái hiện thành tích của đồng hương Hellen Obiri (nhà vô địch 2023-2024). Các VĐV Kenya chiếm cả ba vị trí đầu tiên trong podium, trong đó Lokedi về nhất với 2 giờ 18 phút 51 giây. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Loice Chemnung (2 giờ 19 phút 35 giây) và Mary Ngugi-Cooper (2 giờ 20 phút 7 giây).

Hồng Duy