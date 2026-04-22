Con gái Angelina Jolie xuất hiện cùng bạn gái

Shiloh - 20 tuổi, con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt - đi mua sắm cùng vũ công Keoni Rose, tiếp tục dấy nghi vấn cả hai hẹn hò.

Theo Just Jared, Shiloh và Keoni đi mua đồ tại siêu thị Erewhon, Los Angeles, ngày 19/4. Trang tin cho biết cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau khi rời khỏi nơi mua sắm. Shiloh gây ấn tượng với mái tóc nhuộm màu tối, đeo khuyên môi. Cô chọn trang phục thoải mái khi xuống phố, mặc hoodie và mang dép crocs.

Shiloh (trái) và "bạn gái tin đồn" Keoni Rose tại Los Angeles ngày 19/4. Ảnh: Just Jared

Lần gần nhất Shiloh Jolie và Keoni Rose cùng xuất hiện là khi dạo phố ở New York hồi tháng 9/2025. Lúc đó, Shiloh nhuộm tóc bạch kim, còn Keoni để tóc nâu. Đôi trẻ vướng tin hẹn hò từ năm 2024 sau khi paparazzi nhiều lần bắt gặp hai người thân thiết trên phố. Hello Magazine cho biết họ quen nhau do học chung lớp nhảy hip hop tại trung tâm Millennium Dance Complex ở Los Angeles. Theo Daily Mail, Shiloh và Keoni sống chung từ tháng 7/2025.

Con gái của Angelina Jolie nổi tiếng với lối sống kín đáo, hiếm tham gia các sự kiện. Cô theo đuổi con đường nhảy hiện đại, dành nhiều năm tập luyện chuyên nghiệp và được thầy hướng dẫn đánh giá cao nỗ lực. Cô từng lấy nghệ danh Shi Joli trong một lần làm biên đạo năm 2015.

Gần đây, Shiloh khiến khán giả bất ngờ khi góp mặt trong MV What's a girl to do của ca sĩ Kpop Dayoung với vai trò vũ công phụ họa. Theo Maeil Business Newspaper, đại diện đơn vị sản xuất tiết lộ Shiloh đã tham gia một cuộc thi tuyển chọn công khai tại Mỹ. Ở phần giới thiệu, cô dùng nghệ danh Shi thay tên thật.

MV "What's a girl to do" của Dayoung MV "What's a girl to do" của Dayoung. Shiloh xuất hiện từ giây thứ 27. Video: YouTube Starship

Shiloh Jolie sinh năm 2006 ở Namibia (châu Phi), khi Angelina Jolie đang thực hiện dự án nhân đạo với vai trò đại sứ Liên Hiệp Quốc ở đây. Cô là con thứ tư của "ông bà Smith" nhưng là con ruột đầu lòng của cả hai. Năm anh chị em còn lại gồm Maddox, 25 tuổi, Pax Thiên, 23 tuổi, Zahara, 21 tuổi, và cặp sinh đôi Vivienne - Knox, 18 tuổi. Trong đó, ba anh chị lớn là con nuôi. Sau khi Angelina Jolie nộp đơn ly hôn Brad Pitt năm 2016, các con theo mẹ sống tại Los Angeles. Khi đủ 18 tuổi năm 2024, Shiloh nộp đơn xin tòa bỏ họ bố, chuyển sang họ mẹ.

Phương Thảo (theo Just Jared)