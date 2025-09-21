Con gái Angelina Jolie nhuộm tóc, xỏ khuyên

Shiloh Jolie - con gái của Angelina Jolie và Brad Pitt - xuất hiện với mái tóc bạch kim, xỏ khuyên dưới môi.

Theo Backgrid USA ngày 19/9, Shiloh Jolie, 19 tuổi, và "bạn gái tin đồn" - vũ công Keoni Rose - cùng đi mua sắm tại Manhattan, New York. Cả hai ghé qua chỗ bán hàng rong chuyên kính râm, trang sức. Shiloh trang điểm mắt khói, chọn quần áo thoải mái và năng động. Gần đây, cô hiếm khi lộ diện trước ống kính, lần gần nhất là vào tháng 7.

Diện mạo mới của con gái nhà Jolie thu hút nhiều quan tâm. Dưới bài đăng của Backgrid trên Instagram, nhiều người nói Shiloh càng lớn càng giống mẹ, thừa hưởng phong cách nổi loạn thời trẻ của diễn viên. Một số tài khoản khen vóc dáng Shiloh cao ráo, màu tóc mới hợp cô. Shiloh có tóc vàng sẫm tự nhiên, từng khiến truyền thông bất ngờ khi cạo tóc rồi nhuộm hồng năm 2023.

Con gái "ông bà Smith" nổi tiếng với phong cách tomboy từ bé. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters năm 2010, Angelina Jolie cho biết không can thiệp cách ăn mặc của con, không ép con thay đổi theo khuôn mẫu của mình.

Shiloh Jolie (trái) và vũ công Keoni Rose. Ảnh: Backgrid

Theo Daily Mail, Shiloh và Keoni Rose chuyển ra sống chung tại Los Angeles hồi tháng 7. Từ năm ngoái, cả hai vướng tin hẹn hò vì có nhiều cử chỉ âu yếm nhau trên phố.

Shiloh Jolie sinh năm 2006 ở Namibia (châu Phi), khi Jolie đang thực hiện dự án nhân đạo với tư cách đại sứ Liên hiệp quốc. Là con ruột đầu tiên của cặp sao, cô kế thừa nhan sắc của bố mẹ. Sau khi bố mẹ hôn năm 2016, Shiloh cùng tất cả anh chị em sống với mẹ tại Los Angeles. Khi đủ 18 tuổi năm 2024, cô xin bỏ họ bố, chuyển sang họ của mẹ. Ngoài ra, cô có nghệ danh Shi Joli trong vai trò biên đạo.

Shiloh yêu thích nhảy hiện đại, tập luyện trong nhiều năm. Cô từng được giáo viên hướng dẫn - biên đạo Kolanie Marks - đánh giá cao. Trò chuyện với People năm ngoái, Marks nhận xét Shiloh nỗ lực hết mình để chinh phục đam mê dù đây là bộ môn rất khó.

Biên đạo múa khen Shiloh 'tận tâm' Shiloh tập luyện vũ đạo. Video: Instagram Kolanie Marks

Phương Thảo