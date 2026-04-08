Con gái Angelina Jolie phô diễn vũ đạo trong MV Kpop

Shiloh - 20 tuổi, con gái Angelina Jolie và Brad Pitt - làm vũ công phụ họa trong MV của ca sĩ Hàn Dayoung, dùng nghệ danh thay tên thật.

Ngày 7/4, MV What's a girl to do ra mắt trên kênh YouTube của ca sĩ Dayoung (thành viên nhóm WJSN) và công ty quản lý Starship. Tác phẩm đang gây chú ý vì có sự tham gia của Shiloh trong vai trò vũ công phụ họa. Cô xuất hiện trong hầu hết cảnh quay, phô diễn vũ đạo bên cạnh giọng ca chính và nhiều bạn nhảy. Ở phần giới thiệu, cô dùng nghệ danh Shi.

Hiện MV có hơn 300.000 lượt xem sau gần một ngày lên sóng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ khi thấy Shiloh. Vài người cho biết tìm xem video vì cô. Một người nhận xét: "Cô ấy đang chứng tỏ năng lực bản thân không chỉ mang họ Jolie. Chúng tôi yêu cô gái độc lập này".

MV "What's a girl to do" của Dayoung MV "What's a girl to do" của Dayoung. Shiloh xuất hiện từ giây thứ 27. Video: YouTube Starship

Theo nguồn tin của Entertainment Tonight, Shiloh giữ bí mật danh tính, không để êkíp sản xuất, kể cả nhóm nhảy Culture biết xuất thân trong quá trình quay. "Shiloh thích nhảy nhưng không tìm kiếm sự chú ý đặc biệt hay danh tiếng", người này nói thêm.

Trước khi dự án phát hành, thông tin Shiloh đóng MV Kpop gây xôn xao sau khi Starship công bố đoạn teaser giới thiệu ca khúc ngày 2/4. Dù cô lên hình chỉ trong vài giây, nhiều khán giả nhận ra cô là con gái của Angelina Jolie. Trong cuộc phỏng vấn với Maeil Business Newspaper, đại diện công ty cho biết họ từng tổ chức một cuộc thi tuyển chọn công khai tại Mỹ, Shiloh vào vòng loại cuối cùng và được nhận. Với họ khi đó, cô chỉ là người vô danh, giành suất diễn nhờ tài năng của mình.

Shiloh (trái) cùng các bạn nhảy khác và ca sĩ Dayoung (phải) trên trường quay. Ảnh: Instagram Dayoung

Shiloh Jolie sinh năm 2006 ở Namibia (châu Phi), khi Angelina Jolie đang thực hiện dự án nhân đạo với vai trò đại sứ Liên Hiệp Quốc ở đây. Cô là con thứ tư của "ông bà Smith" nhưng là con ruột đầu lòng của cả hai. Shiloh thích nhảy hiện đại, dành nhiều năm tập luyện chuyên nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn với People năm 2024, giáo viên hướng dẫn của Shiloh - Kolanie Marks - nhận xét cô nỗ lực hết mình để chinh phục đam mê dù đây là bộ môn rất khó. Theo Variety, cô từng lấy nghệ danh Shi Joli trong vai trò biên đạo năm 2025.

Cô còn năm anh chị em gồm Maddox, 25 tuổi, Pax Thiên, 23 tuổi, Zahara, 21 tuổi, và cặp sinh đôi Vivienne - Knox, 18 tuổi. Trong đó, ba anh chị lớn là con nuôi. Sau khi Angelina Jolie nộp đơn ly hôn Brad Pitt năm 2016, tất cả con sống với mẹ tại Los Angeles. Khi đủ 18 tuổi năm 2024, Shiloh nộp đơn xin tòa bỏ họ bố, chuyển sang họ của mẹ.

Tương tự các thành viên trong nhà, Shiloh có cuộc sống kín đáo. Tại Liên hoan phim quốc tế Santa Barbara năm 2025, Angelina Jolie cho biết các con không thích tất cả khía cạnh của việc nổi tiếng, nhất là Shiloh. "Vài người con của tôi thích nhảy múa, có đứa yêu kịch nghệ, nhưng không ai khao khát xuất hiện trên màn ảnh", diễn viên nói thêm.

Dayoung sinh năm 1999, là thành viên nhóm nữ thần tượng WJSN (tên khác là Cosmic Girls). Ban nhạc ra mắt năm 2016 với 13 thành viên, hiện còn 8 người hoạt động. Một số bài nổi tiếng của nhóm như Secret (2016), Save Me, Save You (2018), As You Wish (2019).

Phương Thảo (theo Elle, Entertainment Tonight)