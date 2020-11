Cố vấn Mỹ thảo luận hợp tác an ninh, quốc phòng với Việt Nam

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ O'Brien trong chuyến thăm chính thức Việt Nam đã bàn về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, hôm nay có buổi hội đàm song phương với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien tại trụ sở Bộ Công an, trong đó thảo luận về chống tội phạm xuyên quốc gia và tăng cường hợp tác về các vấn đề an ninh khác.

Hai bên khẳng định quan hệ hợp tác Việt - Mỹ trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật thời gian qua có nhiều bước phát triển hiệu quả, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien (trái) và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tại trụ sở Bộ Công an hôm 21/11. Ảnh: Chinhphu.vn

Cùng ngày, Cố vấn Mỹ O'Brien cũng có cuộc gặp với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Cố vấn O'Brien khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, độc lập, thịnh vượng cũng như ngày càng đóng góp vai trò quan trọng trong khu vực.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ cho biết thêm nước này sẽ tiếp tục coi hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là trọng tâm, nền tảng của hợp tác quốc phòng song phương. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới nỗ lực của Việt Nam trong việc hỗ trợ tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh và sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án, hoạt động hợp tác trong lĩnh vực này.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của ông O'Brien nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông cũng nêu những thành tựu hợp tác nổi bật giữa hai bên như triển khai dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, dự án hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tại các địa phương bị phun rải chất da cam, hỗ trợ của phía Mỹ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Chuyến thăm của O'Brien diễn ra gần một tháng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, nhân kỷ niệm 25 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Cố vấn O'Brien tuần trước tham gia Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ do Việt Nam tổ chức qua hình thức trực tuyến. Ông đánh giá cao vai trò chủ động của Việt Nam trong cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, đặc biệt trong điều phối nỗ lực khu vực cùng các đối tác trong bối cảnh nhiều khó khăn do Covid-19.

Việt - Mỹ bắt đầu bình thường hóa quan hệ sau tuyên bố của Tổng thống Bill Clinton ngày 11/7/1995, đánh dấu "quả ngọt" sau một quãng thời gian dài quá trình thương lượng gặp nhiều chông gai, do những nghi kỵ trong chiến tranh.

Trong 25 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ 450 triệu USD năm 1994 lên 77 tỷ USD năm 2019. Trong nhiều năm, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, còn Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng cao nhất của Mỹ.

Ngọc Ánh (Theo Chinhphu.vn)