'Có tài sản vài triệu đôla mới nghỉ hưu sớm'

Sai lầm của nhiều người là mới chỉ kiếm vừa đủ tiền sống là đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sớm.

Nghỉ hưu sớm có phải chỉ đem đến một viễn cảnh u ám như trong bài viết "Nếm mùi cô độc khi nghỉ hưu tuổi 40" của tác giả Minh? Tôi không nghĩ như vậy. Xin chia sẻ một vài trường hợp nghỉ hưu sớm mà tôi từng tận mắt chứng kiến:

Tôi đáng sống và làm việc ở Australia. Tại đây cũng có rất nhiều người học tiết kiệm và đầu tư để đi theo xu hướng nghỉ hưu sớm. Tôi có rất nhiều người bạn nghỉ hưu sớm từ khi mới 30-40 tuổi. Thế nhưng tất cả bọn họ đều có cuộc sống dư dả, thoải mái, không phải lo lắng về chuyện thiếu hụt chi tiêu.

Thực ra, ở nơi tôi sống, không ai chỉ kiếm vừa đủ tiền là đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sớm hết. Người ta đa phần kiếm thừa tiền cho tương lai rồi mới dám mạnh dạn rời bỏ công việc. Khi tài chính đã đảm bảo dư thừa, mọi nỗi lo sợ sau khi nghỉ hưu đều được giải quyết.

Tôi biết một anh bạn người Việt sống ở đây, đã nghỉ hưu từ năm 32 tuổi. Ấy vậy mà năm nào tôi cũng thấy anh sắm siêu xe mới, dành thời gian trên đường đua, độ xe các kiểu, nói chung là dồn toàn bộ tâm huyết cho đam mê siêu xe của mình. Một chị khác cũng nghỉ hưu từ 40 tuổi lại dành thời gian cho con cái, học thêm những kỹ năng mới như thêu thùa, may vá, cắm hoa và đi du lịch khắp nơi.

Tất nhiên, cũng không phải ai cũng có sự chuẩn bị tốt như vậy. Bên Australia có khá nhiều người Việt làm ăn sinh sống. Hồi mới sang đây, tôi đi làm thêm, cũng gặp nhiều người rất lạ. Họ đi làm "tối mặt" cả ngày rồi cuối tuần lại "đốt tiền" vào casino, thay vì tích lũy cho tương lai. Ở đây, bạn chỉ cần làm công chức văn phòng, lương tầm 70-100 nghìn đôla một năm là đã có thể sống thoải mái rồi. Không ít người trở nên giàu có nhanh chóng, nhà đất đắt đỏ những cũng chẳng thiếu người mua.

Dù những người đủ tiền để về hưu sớm cũng không phải đa số, nhưng rõ ràng quanh tôi không thiếu các trường hợp như vậy. Quan trọng là cách sống và hoạch định tương lai của mỗi người thế nào mà thôi. Những người tôi kể trên hầu như đều rất tài giỏi, họ làm dự án bán cho doanh nghiệp nước ngoài, hoặc mạnh dạn đầu tư, tài sản cũng vài triệu đôla đem bỏ vào các tài khoản đầu tư khác nhau cho sinh lời, rồi mới nghỉ hưu.

Trường hợp như của tác giả bài viết trên, nếu nghỉ hưu sớm mà tài chính vẫn chưa đảm bảo an toàn, thì dĩ nhiên sẽ có nhiều mưu lo trong cuộc sống. Khi đó, nghỉ hưu sớm cũng chẳng thoải mái hơn đi làm là bao. Tóm lại, nghỉ hưu sớm thế nào để được an nhàn, lúc nào nên nghỉ... hoàn toàn phụ thuộc vào sự chuẩn bị của mỗi người. Đúng hay sai, sướng hay khổ đều là do mỗi người tự quyết định.

Lien Nguyen

