Có phải trái đất nóng lên một độ làm tăng đột quỵ?

Mấy hôm nay, tôi thấy nhiều người chia sẻ thông tin, nhiệt độ cứ tăng lên một độ, nguy cơ đột quỵ tăng 10%, thực hư thế nào? (Hoàng Sinh, 37 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Thông tin nhiệt độ cứ tăng 1 độ C dẫn tới nguy cơ đột quỵ tăng 10% đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, song chưa chính xác. Trên thực tế, nắng nóng có thể thúc đẩy nguy cơ đột quỵ như gây mất nước và điện giải khiến máu cô đặc, buộc tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu. Đây là yếu tố thuận lợi hình thành cục máu đông, có thể gây đột quỵ. Thêm vào đó, huyết áp biến động bất thường do thay đổi nhiệt độ môi trường cũng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra đột quỵ hoặc đột quỵ tái phát. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu chứng minh nguy cơ đột quỵ tăng 10% như trên.

Đột quỵ là hệ quả của nhiều yếu tố gây nên như căng thẳng, tuổi tác, hút thuốc lá, sử dụng chất kích thích, lối sống ít vận động, hay mắc các bệnh như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường, từng mắc đột quỵ... Bên cạnh đó, mắc một số bệnh truyền nhiễm như cúm, zona thần kinh, viêm phổi do phế cầu, cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Sự gia tăng nhiệt độ còn liên quan đến tăng nguy cơ mắc sốt xuất huyết. Cụ thể, nhiệt độ tăng 1 độ C có liên quan đến tăng 7-13% nguy cơ mắc sốt xuất huyết, theo một phân tích tổng hợp từ nhiều nghiên cứu, giai đoạn từ năm 1990-2022, đăng trên tạp chí The Lancet (2023). Lý do, muỗi vằn - trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết là loại côn trùng "thích" nhiệt độ cao. Nhiệt độ càng cao là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản, cũng giúp chúng phát triển nhanh hơn và sống lâu hơn.

Thời tiết nắng nóng tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Khi thời tiết nắng nóng, nhiều người có xu hướng ra ngoài vào buổi sáng và chiều muộn - thời điểm vàng cho muỗi đốt và truyền bệnh sốt xuất huyết. Nhiệt độ cao cũng thúc đẩy các thành phố, tỉnh thành trồng nhiều cây xanh để làm mát, nhưng cũng có thể cung cấp nơi sinh sản mới lý tưởng cho muỗi vằn.

Bạn 37 tuổi, để phòng bệnh tốt nhất, nên quan tâm tiêm vaccine phòng các tác nhân có thể phòng ngừa được như sốt xuất huyết, cúm, phế cầu, thủy đậu... Vaccine sốt xuất huyết chỉ định cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn. Lịch tiêm gồm hai mũi, cách nhau ba tháng. Hiệu quả phòng bệnh trên 80% và ngăn nguy cơ nhập viện trên 90%. Phụ nữ nên tiêm vaccine trước mang thai tốt nhất ba tháng hoặc tối thiểu một tháng.

Vaccine cúm có lịch tiêm một mũi cho người lớn và nhắc lại hằng năm. Còn vaccine phế cầu có nhiều loại như mũi phòng 24 chủng vi khuẩn phế cầu phổ biến. Người lớn nên tiêm kết hợp để phòng bệnh tối ưu. Vaccine thủy đậu có lịch tiêm cho người lớn gồm hai mũi cách nhau một tháng.

Ngoài ra, bạn nên xây dựng cho bản thân lối sống lành mạnh như ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc, tránh uống rượu bia, hút thuốc, thường xuyên vận động, kiểm soát tốt các bệnh nền để ngừa đột quỵ.

BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC