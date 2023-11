Có cần xét nghiệm khi tiêm vaccine trước mang thai?

Tôi 25 tuổi, có kế hoạch mang thai vào năm sau, dự định tiêm một vài loại vaccine trước để bảo vệ bản thân và em bé. Vậy tôi cần tiêm những loại nào, trước khi tiêm có cần xét nghiệm gì không? (Minh Thu, Đồng Nai)

Trả lời:

Phụ nữ chuẩn bị mang thai rất cần tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe cho mẹ và em bé tương lai. Lý do là sức đề kháng và hệ thống miễn dịch của thai phụ sẽ suy giảm so với người bình thường, đây là cơ chế tự nhiên nhưng cũng khiến nguy cơ mắc bệnh tăng lên. Do đó, các mũi tiêm rất quan trọng.

Hiện chỉ vaccine phòng viêm gan B cần xét nghiệm máu trước khi tiêm. Việc này giúp bác sĩ biết phụ nữ đã nhiễm virus chưa hoặc có lượng kháng thể phòng bệnh ở mức nào. Dựa trên kết quả xét nghiệm, bác sĩ sẽ chỉ định phác đồ tiêm chủng cho bạn.

Nếu bạn chưa từng nhiễm viêm gan B, không có kháng thể hoặc kháng thể từ lần tiêm trước không đủ khả năng bảo vệ, cần tiêm ba mũi vaccine. Lịch chủng ngừa có thể kéo dài trong 6 tháng.

Các loại vaccine còn lại không cần xét nghiệm, gồm:

Sởi, quai bị, rubella: Vaccine giúp giảm và dự phòng nguy cơ biến chứng nặng ở thai phụ, dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh do virus sởi, quai bị và rubella gây ra. Phụ nữ cần hoàn thành phác đồ tiêm chủng trước khi mang thai ba tháng.

Thủy đậu: Mũi tiêm giúp phòng thủy đậu và các biến chứng nguy hiểm sau sinh ở trẻ như dị tật, bại não, viêm phổi... Phác đồ tiêm ngừa bệnh này cần hoàn thành trước khi mang thai ba tháng.

HPV: Phụ nữ cần hoàn thành phác đồ tiêm vaccine này trước mang thai một tháng, không có khuyến cáo xét nghiệm trước khi tiêm. Dù đã bị nhiễm virus, bạn vẫn cần tiêm ngừa để phòng các chủng HPV khác và nguy cơ tái nhiễm.

Cúm: Phụ nữ cần tiêm trước mang thai 1 tháng, 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối thai kỳ.

Trong thời gian mang thai, nếu bạn chưa tiêm ngừa viêm gan B hoặc tiêm chưa đủ phác đồ, đang nhiễm virus viêm gan C hoặc các bệnh gan mạn tính khác, bác sĩ có thể chỉ định thêm vaccine. Ngoài ra, bạn cần mũi vaccine phòng ho gà - bạch hầu - uốn ván.

Bác sĩ Lê Thị Trúc Phương

Bác sĩ tiêm chủng, Hệ thống tiêm chủng VNVC