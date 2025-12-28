Có phải người nhóm máu O dễ bị sốc sốt xuất huyết?

Tôi nhóm máu O, nghe nói nếu mắc sốt xuất huyết dễ sốc hơn đúng không? (Thùy Anh, 26 tuổi, Đồng Tháp)

Trả lời:

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây qua muỗi vằn Aedes aegypti. Triệu chứng thường gặp gồm sốt cao đột ngột, đau đầu sau hốc mắt, đau cơ khớp, mệt mỏi, chán ăn và ban đỏ dưới da.

Từ ngày thứ 4, bệnh có thể trở nặng dù đã hạ sốt, hết sốt, với dấu hiệu như vật vã, li bì, đau bụng, buồn nôn, chảy máu cam, chân răng, đi ngoài phân đen. Người bệnh có nguy cơ biến chứng xuất huyết, sốc, suy đa tạng, tràn dịch màng phổi, thậm chí tử vong.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học Tim mạch châu Âu (8/2025), dựa trên 80 bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y khoa Oxford (Bangalore, Ấn Độ), cho thấy nhóm máu O có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết cao nhất (28,75%) và sốc sốt xuất huyết gần 44%.

Một nghiên cứu khác trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (1/2025), với 88 bệnh nhân 1-18 tuổi tại Ấn Độ, cũng ghi nhận nhóm máu O có tỷ lệ mắc và biến chứng nặng cao hơn (46,1% và 56,2%).

Trong khi đó, nghiên cứu tại Bệnh viện Lady Reading Peshawar, Pakistan (2020) trên 160 bệnh nhân lại cho thấy nhóm máu B có nguy cơ cao hơn.

Các nhà khoa học chưa lý giải được mối liên quan giữa nhóm máu và sốc sốt xuất huyết, nhưng khẳng định không nhóm máu nào miễn nhiễm, mọi người đều có nguy cơ biến chứng.

Virus Dengue có 4 type huyết thanh Den-1, Den-2, Den-3 và Den-4, mỗi người có thể mắc bệnh nhiều lần do các type gây ra, nguy cơ nặng hơn ở những lần sau. Để phòng bệnh, mọi người cần dọn vệ sinh nơi ở sạch sẽ, thông thoáng, đổ bỏ nước thừa đọng quanh nhà, thường xuyên thay nước bình hoa, chậu cây, tạo thói quen ngủ trong màn, kể cả ban ngày...

Cùng với đó, tiêm vaccine sốt xuất huyết giúp bảo vệ hiệu quả. Vaccine hiện nay dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn. Lịch tiêm hai mũi, cách nhau ba tháng. Phụ nữ cần hoàn thành lịch tiêm trước khi mang thai tốt nhất ba tháng, tối thiểu một tháng. Tiêm đủ hai mũi vaccine giúp hiệu quả phòng bệnh trên 80% và ngăn nguy cơ nhập viện đến 90% do sốt xuất huyết.

Bác sĩ Phạm Hồng Thuyết

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC