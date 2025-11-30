Có phải ăn nhiều đồ ngọt dễ mắc ung thư gan?

Có phải ăn uống nhiều đồ ngọt làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan không, tôi rất thèm đồ ngọt, phòng ngừa thế nào? (Khánh An, 29 tuổi, Ninh Bình)

Trả lời:

Chế độ ăn nhiều đường dễ gây hại sức khỏe, làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, sỏi thận, mòn men răng và mụn nhọt. Nhiều nghiên cứu cũng chứng minh, ăn nhiều đường liên quan đến gan nhiễm mỡ không do rượu và ung thư gan. Một nghiên cứu của Đại học Harvard (2023) cho thấy, phụ nữ uống ít nhất một ly nước ngọt mỗi ngày có nguy cơ ung thư gan cao hơn 73%. WHO khuyến cáo nên ăn dưới 25g đường/ngày, kết hợp rau xanh, trái cây, uống đủ nước, ngủ đủ và vận động thường xuyên để giảm nguy cơ bệnh mạn tính.

Vì vậy, bạn nên giảm lượng đường trong khẩu phần ăn mỗi ngày, tốt nhất nên ăn dưới 25 g đường/ngày để tránh mắc ung thư gan và các bệnh mạn tính khác, theo khuyến cáo của WHO. Bạn cũng nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, đa dạng thực phẩm, uống đủ nước lọc, ngủ đủ giấc và nên thường xuyên vận động nhằm giúp cơ thể trao đổi chất tốt, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Ăn và uống nhiều đồ ngọt là thói quen có hại cho sức khỏe, dễ mắc béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp và tăng nguy cơ mắc ung thư gan. Ảnh: Vecteezy

Ngoài chế độ ăn, 80% ca ung thư gan hiện nay do nhiễm virus viêm gan B. Virus này lây qua đường tình dục không an toàn, từ mẹ sang con và qua máu. Người nhiễm càng trẻ, nguy cơ viêm gan mạn tính và ung thư gan càng cao. Việt Nam là nước có tỷ lệ nhiễm viêm gan B cao, bệnh chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn.

Bên cạnh ăn uống, bạn cũng nên quan hệ tình dục an toàn, tránh sử dụng chung đồ dùng với người khác nhằm tránh lây nhiễm virus. Bệnh viêm gan B có thể phòng ngừa nhờ vaccine, với ba loại gồm: Heberbiovac HB (Cu Ba) và Gene Hbvax (Việt Nam), Twinrix (Bỉ) phòng viêm gan A và B trong một mũi tiêm. Người lớn cần chủng ngừa ba mũi trong vòng 6 tháng, xét nghiệm viêm gan B trước khi nhắc lại.

Bạn nên kiểm tra lịch sử chủng ngừa và nên đi xét nghiệm định lượng kháng thể viêm gan B để biết bản thân đã có kháng thể bảo vệ hoặc bị bệnh hay không. Trường hợp đang mắc viêm gan B, bạn không cần tiêm vaccine, vì chủng ngừa lúc này không còn hiệu quả nữa. Còn trường hợp không có kháng thể với viêm gan B hoặc mức kháng thể dưới mức bảo vệ, bạn cần tiêm vaccine càng sớm sáng tốt.

Bác sĩ Hà Mạnh Cường

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC