Có nhà, đất, xe hơi ở Sài Gòn sau 25 năm làm việc văn phòng

Tuy làm văn phòng không cho tôi sự đột phá về thu nhập, nhưng chí ít, nó cũng mang lại một cuộc sống ổn định và phát triển.

Đọc bài viết "Người không phải chạy ăn từng bữa mới chê việc văn phòng" cùng nhiều ý kiến của các bạn trẻ về chuyện làm nhân viên văn phòng, tôi cũng muốn chia sẻ đôi điều. Tôi là nam, năm nay 45 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo, sau đó lên thành phố lớn học tập và lập nghiệp. Tính đến nay, tôi đã làm công việc văn phòng được gần 25 năm.

Gia đình của tôi ở quê chỉ thuộc hàng bình dân. Thế nên, sau khi lên Sài Gòn học đại học, tôi tìm cách xin việc làm để bám trụ lại. Tôi bắt đầu từ công việc làm văn phòng để nuôi sống bản thân và gia đình. Từ vị trí nhân viên, sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu, tôi từng bước đi lên, làm chuyên viên, phó phòng, rồi trưởng phòng... Hiện nay, tôi giữ vị trí Giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại TP HCM.

Thực ra, làm việc văn phòng, tôi chẳng giàu có gì, cuộc sống cũng chỉ gọi là tạm ổn. 10 năm làm lãnh đạo nhưng số dư trong tài khoản của tôi chỉ có vài trăm triệu, cộng với một mảnh đất trị giá đâu đó gần một tỷ đồng. Bản thân tôi cũng mua được một căn nhà tại TP HCM, có ôtô riêng.

Số tài sản nêu trên, tôi có được là nhờ mua bán đất do khách hàng "ngộp". Tôi cũng chỉ mới trả dứt nợ năm 2022. Mặc dù thu nhập ổn định ở mức trên 40 triệu đồng mỗi tháng, nhưng tôi hầu không dư nhiều, do cũng phải chi tiêu nhiều trên thành phố, hàng tháng lại phải chu cấp cho ba mẹ hai bên ở quê nữa. Tính ra thì tôi cũng gọi là có một chút may mắn, còn lại tất cả đều là thành quả của sự kiên trì, cố gắng rất nhiều năm.

Tuy mức độ thành công hiện tại của tôi chưa cao, nhưng cũng ở tầm tương đối khi so với mặt bằng chung trong xã hội. Tuy làm văn phòng không cho tôi sự đột phá về thu nhập như những người đầu tư, kinh doanh khác, nhưng chí ít, nó cũng mang lại cho tôi và gia đình một cuộc sống ổn định và phát triển. Xét cho cùng, tôi làm việc, phấn đấu cũng chỉ vì ráng lo cho gia đình nhỏ và cha mẹ một cách tươm tất mà thôi.

Tóm lại, tôi tin, dù làm công việc văn phòng, thành quả vẫn luôn xứng đáng cho những ai có đủ kiên trì và nỗ lực tới cùng. Ngày nay, tôi thấy nhiều bạn trẻ chỉ ham những công việc nào mang lại mức thu nhập cao ngay lập tức. Chính suy nghĩ muốn giàu nhanh nên nhiều người chê bai công việc văn phòng là nhàm chán, thiếu sáng tạo và lương thấp. Tuy nhiên, thực tế số người làm giàu nhanh được là rất hiếm hoi. Bớt mơ mộng hão huyền và tập trung cho công việc văn phòng trước mắt, tôi tin sẽ là con đường đúng đắn.

Thảo Ly Lê