Có nên uống nước chanh giải rượu?

Chồng tôi phải đi chúc tết nên nhậu nhiều, tôi hay pha nước chanh cho anh uống. Cách này có hiệu quả không, xin bác sĩ tư vấn thêm cách giải rượu an toàn? (Mai, 25 tuổi, Nghệ An).

Trả lời:

Cảm giác say rượu rất khó chịu như nôn nao, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, nôn mửa không dứt, mệt lả.

Dùng chanh tươi là phương pháp giải rượu truyền thống mà nhiều người thường dùng. Ngoài chanh, một số loại trái cây thuộc họ cam quýt cũng có khả năng giúp cơ thể giải độ cồn trong rượu bia nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc sử dụng nước chanh, nhất là với những người có bệnh lý dạ dày và tá tràng.

Thay vì chỉ uống nước chanh nguyên chất, bạn có thể thêm gừng, mật ong, muối, sữa... để tăng hương vị.

Ví dụ thái một củ gừng tươi khoảng 60 g thành từng lát mỏng cho vào một ly trà kèm một lát chanh. Vị gừng nóng có tác dụng chống say rượu. Gừng làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, từ đó hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể. Ngoài ra có thể cho thêm một thìa mật ong vào nước trà gừng nóng. Bên cạnh đó, uống nước chanh hoặc cam có pha mật ong, khi tỉnh dậy sẽ thấy tỉnh táo và ít khát nước hơn.

Hoặc có thể lấy một quả chanh thái lát mỏng hoặc vắt lấy nước cốt chanh pha vào một chút nước ấm rồi thêm đường. Phương pháp giải rượu này đơn giản và hiệu quả cao.

Bạn cũng có thể uống nước dừa giúp bù đắp lượng nước cho cơ thể vì chúng chứa nhiều các chất điện phân quan trọng như kali và natri. Loại nước uống có vị ngọt ngào này lại rất mát. Uống một ly nước dừa tươi vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sau một đêm mệt mỏi.

Uống cà phê là cách giải rượu đơn giản nhưng hiệu quả. Người say rượu, bia thường ngủ mê mệt. Lấy nước sôi pha một cốc cà phê đặc cho uống, một lúc sau sẽ tỉnh rượu. Hoặc cho người say rượu uống một cốc chè xanh pha đặc vì trong chè xanh có chất axit tanic khử được chất cồn trong rượu.

Uống rượu say bị nôn không chỉ gây mệt mỏi mà còn làm cho cơ thể mất đi một lượng lớn các nguyên tố kali, canxi, natri... Bạn có thể cho chồng uống một cốc nước ép cà chua chín hoặc ăn cháo trắng. Cháo sẽ giúp người say tỉnh táo và lấy lại sức khỏe nhanh chóng. Ăn càng nóng càng tốt.

Nước ép mía cũng có thể giải rượu do tính lạnh, vị ngọt mát tự nhiên của mía có công dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, dễ hấp thụ và giải rượu. Ngoài ra, mía còn cung cấp lượng đường, nước cho cơ thể do uống nhiều bia rượu đồng thời giải nhiệt, thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, khi say rượu mọi người nên dùng mía ép tươi chứ không nên dùng đường chế từ mía đã tinh luyện.

Lưu ý, giải rượu chỉ giúp người say tỉnh táo nhanh chóng và đỡ mệt hơn nhưng vẫn không thể làm giảm đi tác hại của rượu với cơ thể. Vì vậy, mỗi người nên tự biết "tửu lượng" của mình và uống rượu ở một chừng mực nhất định. Không nên để quá say, mất kiểm soát khiến những ngày vui vẻ lại trở nên mất ý nghĩa .

Sau khi uống rượu, bia, người uống không nên tự điều khiển ô tô hoặc xe máy, tốt nhất là nhờ bạn bè, người thân đưa về hoặc đi taxi về nhà.

Lương y Bùi Đắc Sáng

Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội