Có nên dùng mật ong hàng ngày để thải độc?

Mật ong có nhiều công dụng nên tôi dùng hàng ngày, có hôm dùng trực tiếp hai buổi sáng và tối, không pha nước, để thải độc, điều này có gây hại? (Linh, 37 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Mật ong có nhiều tác dụng, đặc biệt là khả năng kháng viêm, cung cấp dồi dào vitamin và chất khoáng. Thực phẩm này giúp tăng cường miễn dịch, đào thải độc tố, đặc biệt là tác dụng kháng khuẩn hỗ trợ điều trị ho, cảm lạnh, thông mũi, giảm đau rát họng. Khi kết hợp với nước ấm giúp thanh lọc cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, khi kết hợp cùng mật ong tạo nên thức uống lành mạnh.

Người khỏe mạnh uống mật ong với nước ấm mỗi ngày thường an toàn. Tuy nhiên, không nên tiêu thụ quá nhiều mật ong vì làm tăng lượng calo nạp vào, không tốt cho người muốn giảm cân. Các khuyến nghị đều khuyên một người chỉ nên dùng 5 ml mật ong/ngày, khoảng 1-2 thìa. Không nên dùng mật ong nguyên chất trực tiếp, nhất là vào buổi sáng khi bụng rỗng, vì dễ gây tăng đường huyết đột ngột.

Mật ong cũng là một loại đường, tiêu thụ quá nhiều làm tăng lượng đường trong máu, nồng độ HbA1c (đường huyết trung bình trong ba tháng). Dùng liên tục trong thời gian dài dễ dẫn đến tăng cân, béo phì, sâu răng, tăng nguy cơ mắc các bệnh gan, tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường, đặc biệt với những loại mật ong bị làm giả, kém chất lượng. Bởi vậy, nếu đã dùng đủ thì nên hạn chế các sản phẩm chứa đường khác như bánh kẹo ngọt hay đường trong chế biến thực phẩm.

Ngoài ra, nếu lạm dụng, bạn có thể đối diện với nguy cơ gặp tình trạng khó tiêu, đầy hơi, tụt huyết áp... dẫn đến khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe chung.

Cách tốt nhất là pha mật ong với nước ấm uống vào buổi sáng để cải thiện tiêu hóa hoặc trước khi ngủ, nên pha loãng với tỷ lệ một thìa cà phê mật ong nguyên chất với 150 ml nước ấm.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng

Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì

Viện Dinh dưỡng Quốc gia