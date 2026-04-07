Có nên bôi thuốc vào vết loét của trẻ mắc tay chân miệng?

Con mắc tay chân miệng được theo dõi tại nhà và đang bị loét miệng, tôi mua thuốc bôi cho con được không bác sĩ? (Thủy Tiên, 26 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời:

Loét miệng là một trong những dấu hiệu đặc trưng, thường gặp khi trẻ mắc tay chân miệng. Các vết loét có thể xuất hiện đồng thời tại nhiều vị trí bên trong khoang miệng như đầu lưỡi, phía trong má, nướu răng, bên trong môi hoặc vòm họng. Trẻ loét miệng kèm đau họng, sốt, mệt mỏi, tiết nhiều nước bọt nên đau, kén ăn hoặc bỏ ăn.

Để giúp trẻ dịu cơn đau và giảm kích thước vết loét, nhanh lành vết thương, hiện có một số loại thuốc bôi có thể làm dịu vết loét. Song các loại thuốc bôi chỉ giúp làm giảm đau tạm thời cho trẻ, không tiêu diệt virus tay chân miệng và có thể gây ra tác dụng phụ cho trẻ như dị ứng, tê lưỡi, mờ mắt, rối loạn nhịp tim. Do đó, phụ huynh không tự ý sử dụng thuốc bôi cho trẻ, cần có hướng dẫn, kê đơn của bác sĩ chuyên khoa.

Bác sĩ đang kiểm tra vết loét ở miệng cho trẻ mắc bệnh tay chân miệng. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng 2

Trẻ chán ăn, mất nước, suy giảm đề kháng do bệnh, có thể gặp biến chứng cao hơn. Vì vậy, gia đình nên bổ sung dinh dưỡng cho trẻ bằng thức ăn mềm, loãng như sữa, cháo, súp, canh, sinh tố, nước ép. Các món ăn nên để nguội, có thể làm mát giúp trẻ dễ ăn và làm dịu cơn đau. Cần cho trẻ uống đủ nước, bù khoáng và tăng cường vitamin qua các loại trái cây, nước dừa tươi và nên tránh đồ nóng, cay, mặn, chua, cứng để làm giảm kích ứng vết loét.

Phụ huynh cũng cần tránh để trẻ chạm tay vào vết loét, cho tay vào miệng và vệ sinh răng miệng cho trẻ bằng nước muối sinh lý, dung dịch sát khuẩn như betadin. Cần tắm rửa sạch sẽ và thường xuyên rửa sạch tay chân cho trẻ nhằm giúp loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, mảng bám giúp trẻ nhanh khỏi bệnh hơn.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường ruột gây ra, dễ lây qua đường phân miệng, dịch mũi họng, hoặc lây gián tiếp khi tiếp xúc các đồ dùng chứa mầm bệnh. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 10 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi.

Hiện dịch tay chân miệng đang có diễn biến khó lường. Chủng lưu hành Enterovirus 71 (EV71) có độc lực cao, lây lan nhanh, gây tỷ lệ trở nặng cao gấp 3-5 lần so với chủng cũ. Nhiều trường hợp nhiễm bệnh triệu chứng mờ nhạt nhưng nặng nhanh.

Vaccine tay chân miệng đã được Bộ Y tế cấp phép tại Việt Nam, VNVC đang từng bước triển khai các bước để sớm đưa vaccine về nước, triển khai tiêm cho trẻ. Trong thời gian chờ đợi vaccine, phụ huynh nên phòng bệnh cho con bằng cách khử khuẩn nhà cửa, đồ dùng, đồ chơi, dụng cụ học tập của trẻ bằng dung dịch sát khuẩn; dạy trẻ vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng và súc miệng họng sạch sẽ. Cần cho trẻ ăn uống đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, tăng cường vitamin giúp trẻ tăng cường sức đề kháng.

Nếu trẻ mắc bệnh, phụ huynh nên theo dõi triệu chứng nặng và cho nhập viện ngay như sốt kéo dài, sốt không đáp ứng thuốc hạ sốt, đi đứng loạng choạng, yếu tay chân, nôn ói nhiều...

ThS.BS Ngô Thị Kim Phượng

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC