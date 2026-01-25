Có nên ăn phao câu gà?

Tôi thường vứt bỏ phao câu gà vì cho rằng nhiều vi khuẩn, không tốt cho tiêu hóa, nhưng nhiều người nói bộ phận này ngon béo giàu dinh dưỡng, đúng không? (Trúc, 22 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Thịt gà là món ăn phổ biến, nhiều chất béo, vitamin A, B1, B2, C, E, axit, canxi, photpho, sắt, giúp cơ thể bổ sung dinh dưỡng, dễ hấp thu và tiêu hóa, tốt sức khỏe. Phao câu là phần cuối cùng của thân gà, bao gồm cả hậu môn và cuống đuôi. Phần này thường béo ngậy nên nhiều người thích ăn.

Trước đây, mọi người quan niệm "thứ nhất phao câu, thứ nhì đầu cánh", bởi ít đồ ăn, con người ăn phao câu để bổ sung chất béo. Hiện nay, bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng hơn, phao câu chứa nhiều mỡ có thể gây hại sức khỏe, không tốt với những người mắc bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu. Bộ phận này tồn trữ nhiều chất độc, vi khuẩn, không phù hợp với người tiêu hóa kém, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Tùy sở thích của mọi người để lựa chọn, song không nên ăn quá nhiều. Để an toàn, bạn nên chọn ăn phần đùi, phần thịt, ức để bổ sung dinh dưỡng tốt.

Hạn chế ăn da gà, có thể gây dị ứng, ngứa ngáy. Nội tạng gà nhiều cholesterol, dễ nhiễm ký sinh trùng, vi khuẩn và virus, không nên lạm dụng. Những người bị gan, có bệnh lý tiêu hóa như khó tiêu, táo bón cũng nên ăn nhiều. Người có nguy cơ như thừa cân, béo phì hoặc có tiền sử cholesterol cao nên kiểm soát lượng trứng tiêu thụ, không lạm dụng.

Phao câu là phần đuôi con gà, chứa nhiều vi khuẩn, không nên ăn nhiều. Ảnh: Bùi Thủy

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội