Có đáng 'còng lưng' chi 18 triệu mua vé về Tết

Một người quen của tôi than không mua được vé tàu sắt về quê ăn Tết nên bấm bụng chi 18 triệu đồng mua vé máy bay.

Đi tàu thì cả nhà phải vật vạ hơn 20 tiếng mới đến nơi, nhưng được cái rẻ hơn nhiều so với vé máy bay. Chị nói nếu mua được vé tàu thì không tốn tiền cho đứa con 5 tuổi, vì trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định được miễn vé, sẽ ngồi chung với người lớn đi kèm.

Nhưng do không mua được nên đành bấm bụng chi hơn 18 triệu đồng mua vé máy bay về Tết. "Con điện thoại đang xài gần hư không dám đổi, tiền làm cả năm dư ra vài chục triệu thì tốn gần hai chục triệu chỉ riêng cho việc đi lại", chị than thở. Tôi hỏi sao không đi xe khách cho rẻ thì chị nói vẫn tốn mười mấy tiếng nhưng cảm giác không được an toàn.

Theo thống kê, thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương quý III năm 2022 là 7,6 triệu đồng/ tháng. Như vậy, phải mất gần ba tháng lương của quý III năm nay để chi cho việc mua vé về Tết. Đó là chưa kể hàng chục khoản chi khác như mua sắm quà cáp, quần áo mới, tiền biếu, tiền lì xì...

Tôi thấy chi phí chuyển cho dịp Tết đang ở mức cao so với thu nhập của phần đông người lao động xa quê và không đáng để chi tiền.

Ngày thường, họ cần mẫn làm việc, chăm chỉ tích lũy như đàn kiến nhỏ, nhưng cuối năm lẽ ra thành quả đó phải được hưởng bằng vật chất như mua sắm trang thiết bị mới, sửa sang nhà cửa hoặc đem đi đầu tư thì lại tốn quá nhiều cho việc về quê dịp Tết.

