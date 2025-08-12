Nhẫn đính hôn của Ronaldo giá bao nhiêu?

Cristiano Ronaldo đánh dấu bước ngoặt tình cảm với Georgina Rodriguez bằng chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương trị giá hàng triệu USD.

Chiếc nhẫn được Georgina đăng trên Instagram hôm 11/8 nhanh chóng gây bão mạng xã hội nhờ kích thước khó tin, dài khoảng 5 cm.

Chiếc nhẫn đính hôn được Georgina đăng trên Instagram ngày 11/8/2025. Ảnh: IG/GeorginaGio

Viên kim cương trung tâm được cắt hình bầu dục, nặng từ 25 đến 30 carat (khoảng 5 đến 6 gram), theo ước tính của nhiều chuyên gia. Đi kèm với nó là hai viên đá phụ khoảng 1 carat mỗi viên. Chất lượng viên chính được đánh giá "hoàn hảo", có tiêu chuẩn cao nhất trong giới kim hoàn, tối đa hóa khả năng bắt sáng và độ rực rỡ.

Về giá trị, các chuyên gia đưa ra con số dao động từ 2 đến 5 triệu USD. Chuyên gia Laura Taylor từ hãng kim cương Lorel ước tính mức thấp nhất là 2 triệu USD. Còn chuyên gia Ajay Anand từ Rare Carat khẳng định mức giá của chiếc nhẫn đính hôn này có thể chạm ngưỡng 5 triệu USD. Theo tạp chí Patiala, chiếc nhẫn đắt nhất thế giới có tên Pink Star, có giá hơn 71 triệu USD.

Chiếc nhẫn Ronaldo tặng Georgina lập tức trở thành một biểu tượng trang sức của làng giải trí thế giới, không chỉ bởi giá trị vật chất. Nó đánh dấu chương mới trong mối tình 9 năm của đôi uyên ương. Một bên là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử và cũng là người được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội. Bên còn lại cũng có gần 68 triệu lượt theo dõi ở Instagram.

Ronaldo và Georgina gặp nhau năm 2017 tại một cửa hàng Gucci, nơi cô làm việc. Họ đã sống chung khoảng 7 năm, cùng nuôi dạy 5 người con. Họ từng trải qua nhiều niềm vui lẫn mất mát, trong đó có việc mất một bé trai song sinh khi chào đời.

Sau nhiều năm chung sống, Georgina đăng hình chiếc nhẫn đính hôn tối 11/8, khi tay cô đặt cạnh tay của Ronaldo, kèm lời bình: "Em đồng ý. Trong chuyện này và suốt cuộc đời em".

Ronaldo 40 tuổi, sở hữu khối tài sản 1 tỷ USD, theo Marca. Anh là cầu thủ có lương cao nhất thế giới hiện tại, 245 triệu USD mỗi năm ở Al Nassr. Anh hiện sống cùng gia đình tại thành phố Riyadh, Arab Saudi.

Georgina 31 tuổi, là người Argentina, thường xuất hiện với hình ảnh gắn bó cùng gia đình, từ thảm đỏ sự kiện lớn đến những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa. Cô cũng gây tiếng vang với loạt show thực tế I Am Georgina trên Netflix, hé lộ chân dung một người mẹ, người mẫu và người bạn đời bên cạnh Ronaldo.

Hoàng An (theo India Times)