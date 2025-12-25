'Chuyện để dành' - Mỹ Tâm hát về sống hết mình

"Chuyện để dành", Mỹ Tâm sáng tác và hát, gây chú ý với khán giả về thông điệp trân trọng bản thân, sống cho hiện tại.

Trong concert See The Light quy mô 40.000 người ở Hà Nội hồi đầu tháng 12, Mỹ Tâm giới thiệu ca khúc mới bên cạnh loạt hit gắn liền tên tuổi. Bản nhạc nhận được hiệu ứng tích cực từ người xem. Nhiều fan chia sẻ lại video trên trang cá nhân, bày tỏ sự yêu mến vì thông điệp trong sáng tác. Trên YouTube, khán giả Lê Vy viết: "Bài hát thức tỉnh tôi vì đã bỏ quên, không yêu thương bản thân quá lâu. Tôi chợt nhận ra rằng mình phải thay đổi và bắt đầu ngay".

Mỹ Tâm viết Chuyện để dành trong thời gian chuẩn bị cho concert See The Light. Trước thắc mắc của một fan trên trang cá nhân của cô: "Liệu ban tổ chức có quay hình không để chưng diện đi xem show", ca sĩ nảy ra ý tưởng viết bài hát. Mỹ Tâm sáng tác nhạc phẩm trong ba giờ. Sau đó, cô trau chuốt ca từ uyển chuyển nhất có thể.

Theo ca sĩ, lúc đặt bút xuống trang giấy cô nghĩ ra ngay câu: "Người ta hay cất chiếc áo trong tủ thật lâu/ Chờ ngày đẹp nắng mới khoác áo đi cùng nhau/ Nhưng khi đem ra, thời gian qua, áo đã phai màu/ Những điều đẹp nhất đã bỏ lỡ giờ còn đâu". Cô nhớ đến thói quen hay để dành trang phục đẹp và nhiều thứ khác trong cuộc sống. Mỹ Tâm nghĩ không ít người như cô từng tiếc nuối hoặc sai lầm và cứ giữ mãi những điều đó trong lòng nên không thể sống hết mình.

Ca khúc mang màu sắc pop ballad hiện đại, pha trộn yếu tố acoustic và dàn nhạc dây. Piano acoustic giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt mạch cảm xúc bằng những hợp âm rải chậm, tạo nền tự sự cho giọng hát. Các nhạc cụ khác như guitar, bass được sử dụng tạo điểm nhấn cho phần điệp khúc. Nhạc sĩ Hoài Sa phối khí cho ca khúc dựa trên thế mạnh của ca sĩ là ballad, tập trung vào cảm xúc. Giọng hát của Mỹ Tâm rõ ràng, dứt khoát với mong muốn truyền tải thông điệp mạnh mẽ để khán giả dễ cảm nhận.

Bài hát hiện có hơn 600 nghìn lượt xem trên YouTube sau bốn ngày phát hành. Nhạc sĩ Nguyễn Hà nhận xét: "Mỗi câu hát giàu hình ảnh, có tính gần gũi, truyền cảm hứng, khiến người nghe dễ đồng điệu".

Mỹ Tâm, 44 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TP HCM, bắt đầu đi hát từ năm 17 tuổi. Ngoài ca hát cô còn sáng tác, sản xuất âm nhạc. Những bài hát của cô thường có giai điệu nhẹ nhàng, thủ thỉ như: Đừng hỏi em, Vậy cũng vui, Dường như ta đã, Giọt sương, Nhớ.

Hơn 20 năm hoạt động âm nhạc, ca sĩ ra chín CD, được công chúng đón nhận tích cực, là người có tầm ảnh hưởng lớn trong nước. Cô từng đoạt giải Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA) là giải thưởng âm nhạc hàng đầu Á châu do Hàn Quốc tổ chức thường niên. Năm 2014, cô được trao giải Asia's Music Legend tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 ở Malaysia.

Ca sĩ Mỹ Tâm trong live concert "See The Light". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ Tâm từng tổ chức các show ở sân vận động Mỹ Đình, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Liveshow Yesterday & Now năm 2004 của cô có 10.000 fan. Liveshow Tri âm năm 2022 tạo nên cơn sốt với số lượng 30.000 người. Cuối năm 2025, cô thực hiện concert See The Light với quy mô lớn nhất từ trước đến nay khoảng 40.000 người.

Năm 2019, ca sĩ sản xuất phim Chị trợ lý của anh, liên tục ra sản phẩm gồm đĩa đơn, album nhạc phim. Hồi tháng 4/2023, ca sĩ giới thiệu phim tài liệu đầu tay Người giữ thời gian, dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện. Cô và Mai Tài Phến hợp tác sản xuất phim Tài, dự kiến ra rạp vào đầu năm 2026.

Hoàng Dung