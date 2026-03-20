Chứng khoán giảm về mức thấp nhất hơn 3 tháng

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh, thậm chí nằm sàn, khiến áp lực điều chỉnh lan tỏa khắp thị trường chứng khoán, VN-Index giảm về dưới 1.650 điểm.

Chứng khoán tiếp tục có một phiên bị nhuộm đỏ cả ngày. Sau 30 phút đầu giao dịch, chỉ số chung rơi về vùng 1.680 điểm rồi giữ xu hướng đi ngang. Đến sát giờ nghỉ trưa, VN-Index mới thủng hẳn mốc này.

Sang buổi chiều, thị trường tiếp tục giảm. Đến sau 14h, chỉ số đại diện sàn HoSE về vùng 1.660 điểm. Ngay khi bước vào phiên ATC, chứng khoán rơi thẳng đứng về dưới mốc 1.630 điểm, tức thấp hơn 70 điểm so với tham chiếu. Nguyên nhân chính do một số mã trụ bị bán mạnh, nổi bật nhất là VIC phải nằm sàn.

Chỉ vài phút sau, chỉ số chung cải thiện dần. VN-Index đóng cửa ở sát 1.648 điểm, giảm hơn 51 điểm, tương đương 3,02%. Đây là mức điều chỉnh mạnh nhất kể từ phiên giảm lịch sử 9/3. Tuy nhiên, chứng khoán đã bị kéo về mức thấp nhất kể từ ngày 15/12, tức hơn 3 tháng qua.

Toàn sàn HoSE có tới 241 cổ phiếu giảm, chiếm gần hai phần ba tổng số mã. Trong khi bên tăng chỉ ghi nhận 95 cổ phiếu. Chênh lệch giữa hai nhóm lên tới 2,5 lần cho thấy áp lực điều chỉnh đang lan rộng khắp thị trường.

Đà giảm sâu của VN-Index chịu tác động lớn bởi rổ cổ phiếu vốn hóa lớn. Hôm nay, VN30-Index sụt hơn 56 điểm, về sát 1.798 điểm. Trong nhóm 10 mã gây tác động tiêu cực nhất tới chỉ số chung, phần lớn đều thuộc rổ này như VIC, VCB, GAS hay VHM.

VIC đóng cửa ở 135.000 đồng một đơn vị, giảm 6,9%. Mã chứng khoán của Vingroup góp tới 16,5 điểm vào mức giảm của chỉ số chung. Trong phiên ATC, cổ phiếu này có lúc nằm sàn, trở thành một trong những nguyên nhân chính đẩy VN-Index giảm hơn 70 điểm.

DGC cũng là mã có diễn biến nổi bật hôm nay. Cổ phiếu của Hóa chất Đức Giang có phiên giảm hết biên độ thứ 4 liên tiếp, thị giá rơi về 55.500 đồng một đơn vị. Thanh khoản lớn nhất thị trường khi ghi nhận hơn 1.953 tỷ đồng, nhưng có hơn một nửa lượng khớp lệnh đến từ bên mua chủ động.

Xét theo ngành, thị trường chịu ảnh hưởng xấu nhất từ nhóm dầu khí. Bảng điện ngành này phủ kín bởi sắc đỏ. Các mã PLX, GAS, PVD đều giảm về giá sàn.

Thanh khoản sàn HoSE tăng gần 6.700 tỷ so với hôm qua. Tổng giá trị giao dịch ghi nhận gần 31.100 tỷ đồng, mức cao nhất hơn tuần qua. Tuy nhiên, con số này vẫn còn thấp nếu so với mặt bằng thanh khoản giai đoạn đầu năm. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn đang bao phủ và áp lực bán tháo chưa quá lớn.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 1.907 tỷ đồng, nối dài chuỗi 7 phiên liên tiếp. Lực xả hôm nay cao hơn gần gấp đôi phiên trước, tập trung mạnh nhất ở HPG (hơn 667 tỷ đồng) và VIC (gần 632 tỷ đồng). Tuy nhiên, khối ngoại vẫn gom mạnh MCH khi mua ròng gần 671 tỷ đồng. Theo Chứng khoán VPBank (VPX), khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng mạnh, đã tạo thêm áp lực lên tâm lý nhà đầu tư trong nước, khiến đà hồi phục liên tục bị gián đoạn.

Nhà đầu tư đang theo dõi bảng giá chứng khoán cuối phiên 20/3.

Trong báo cáo gửi nhà đầu tư những phiên gần đây, nhiều công ty chứng khoán đưa lãi suất tăng mạnh lên mục thông tin đáng chú ý. Mặt bằng lãi suất tiền gửi 8-8,5% một năm được các bên đánh giá là mức cao, làm gia tăng chi phí vốn, ảnh hưởng tới các kênh tài sản rủi ro, trong đó có chứng khoán.

Trước giờ giao dịch sáng nay, VPX đưa ra nhận định VN-Index vẫn chịu áp lực cung lớn khi các nhịp hồi đều gặp lực bán mạnh. Điều này cho thấy những bên sở hữu cổ phiếu vẫn ưu tiên hạ tỷ trọng hơn là nắm giữ.

Trong bối cảnh này, VPX dự đoán xu hướng ngắn hạn vẫn tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh. Thị trường có thể tiếp tục rung lắc và kiểm định lại các vùng hỗ trợ thấp hơn trước khi tìm được điểm cân bằng rõ ràng. Nhà đầu tư được khuyên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi và giữ tỷ trọng ở mức an toàn.

