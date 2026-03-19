Hóa chất Đức Giang triệu tập họp cổ đông bất thường sau khi chủ tịch bị bắt

Sau khi ông Đào Hữu Huyền bị bắt, Hóa chất Đức Giang triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT.

Thông tin này được Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) công bố hôm 19/3 - hai ngày sau khi Bộ Công an thông báo tạm giam ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT công ty này vì 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.

Con trai ông Huyền là Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang, bị bắt về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Phạm Văn Huyền, thành viên HĐQT DGC cũng bị khởi tố và bắt tạm giam.

Hiện tại, HĐQT DGC còn lại 2 người là ông Lưu Bách Đạt, thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Thu Hà, thành viên HĐQT độc lập. Như vậy, số lượng thành viên HĐQT của Hóa chất Đức Giang còn lại ít hơn số lượng tối thiểu theo quy định của pháp luật (3 thành viên).

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, ông Đạt và bà Hà quyết định triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường. Phiên họp này nhằm mục đích bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Thời gian tổ chức họp vào ngày 8/5 và ngày chốt quyền họp cổ đông của Hóa chất Đức Giang là 10/4.

Hóa chất Đức Giang được thành lập vào năm 1963, từng trực thuộc Tổng cục Hóa chất. Doanh nghiệp này được cổ phần hóa vào năm 2003. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản phẩm các mặt hàng trong ngành hóa chất như axit photphoric, photpho vàng, phân bón, bột giặt, xút NAOH...

Sau thông tin các lãnh đạo cấp cao bị bắt, cổ phiếu của công ty đã giảm hết biên độ ba ngày liên tiếp. Chốt phiên giao dịch 19/3, mã DGC còn 59.600 đồng và dư bán giá sàn hơn 22,8 triệu cổ phiếu.

Anh Tú