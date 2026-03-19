Lãi suất tiết kiệm lên 8% một năm

Nhiều ngân hàng nhỏ hiện trả lãi suất tiết kiệm 8% trở lên cho khoản tiền gửi từ 50 triệu đến 100 triệu đồng.

Từ đầu tháng 3, một số ngân hàng, đặc biệt nhóm quy mô nhỏ đưa ra chương trình lãi suất cao để hút khách gửi tiết kiệm. Nhiều nhân viên chi nhánh chạy chương trình lãi suất 8% một năm cho khách gửi tiết kiệm 6 tháng trở lên, với số tiền gửi tối thiểu từ 50 triệu đến 200 triệu đồng.

Cụ thể, tại SeABank, khách hàng gửi từ 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng trở lên được áp dụng lãi suất 8% một năm.

Vikki Bank cũng "tung" chương trình gửi trực tuyến kèm mã giới thiệu của nhân viên. Khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng có lãi suất khoảng 7,9-8,1% một năm, còn sổ tiết kiệm 200 triệu đồng được hưởng lãi 8,3-8,5%, áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Tương tự, NCB cũng áp dụng lãi suất 8-8,2% một năm cho kỳ hạn từ 6 tháng, với khoản gửi tối thiểu 50 triệu đồng. Một số ngân hàng khác như MBV, GPBank đưa ra mức lãi ưu đãi quanh 8% với số tiền tối thiểu vài trăm triệu đồng.

Lãi suất thực tế trên thị trường hiện cao hơn mức được niêm yết công khai, nhờ các chương trình khuyến mại hoặc mã ưu đãi của nhân viên chi nhánh ngân hàng.

Giao dịch tại một ngân hàng thương mại, tháng 11/2022. Ảnh: Giang Huy

Hiện tại, lãi suất niêm yết của nhà băng cao nhất hệ thống khoảng 7,5% một năm (không yêu cầu số tiền gửi hoặc phải thuộc tệp khách VIP).

Với kỳ hạn 12 tháng, 5 nhà băng niêm yết mức lãi 7% trở lên gồm SHB, PGBank, Oceanbank, UOB và LPBank. Gần 20 ngân hàng có lãi suất niêm yết cao nhất từ 6% đến dưới 7%. Khoảng 17 nhà băng còn lại (gồm nhóm quốc doanh, một vài nhà băng tư nhân và nước ngoài) trả lãi dưới 6% một năm.

Với kỳ hạn dưới 6 tháng, nhiều ngân hàng hiện trả ở mức trần được phép là 4,75% một năm, gồm SHB, PGBank, UOB, VPBank, OCB, BVBank, TPBank, PVCombank và LPBank.

Xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm bắt đầu từ cuối năm ngoái, bên cạnh đó lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cũng đi lên. Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, cho rằng diễn biến này đến từ nhu cầu tín dụng cao của thị trường. Theo ông, các yếu tố khác cũng tác động vào thanh khoản tiền đồng như nhà đầu tư ngoại tiếp tục bán ròng trên thị trường chứng khoán khiến dòng vốn thực bị rút đi.

Ngoài ra, chính sách siết quản lý thuế hộ kinh doanh bước đầu cũng tác động tới lượng tiền duy trì tại hệ thống ngân hàng, trong khi tiến độ giải ngân đầu tư công nhằm đưa "tiền thật" quay lại nền kinh tế vẫn chậm.

Dưới đây là mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng sắp xếp từ cao tới thấp được niêm yết chính thức (cho khoản tiền dưới 1 tỷ đồng), không tính thỏa thuận thực tế của ngân hàng với khách quen, VIP, gửi tiền giá trị lớn.

