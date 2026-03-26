Bảo Ngọc diễn vũ điệu sắc màu cùng thí sinh Miss World Vietnam

Các người đẹp tham gia trình diễn Dances of Vietnam - tiết mục lần đầu có tại cuộc thi, tối 25/3.
Xuất hiện ở phần cuối trong trang phục lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ nổi tiếng Thiên hạ thái bình, Hoa hậu Bảo Ngọc được hàng nghìn khán giả cổ vũ. Tác giả Vũ Thị Thu Thảo phối nhiều gam màu nổi kết hợp đạo cụ mô phỏng cánh chim công ở thiết kế.
Màn trình diễn của Miss World Vietnam 2024 Bảo Ngọc.
Các trang phục lấy cảm hứng từ vẻ đẹp con người, cảnh sắc ba miền Bắc, Trung, Nam.
Thí sinh Lê Phương Khánh Như, 22 tuổi, diễn trang phục mô phỏng trò chơi ném pao của người H'Mông vào dịp lễ, Tết. Khánh Như là gương mặt đầu tiên ghi tên vào top 20 sau chiến thắng phần thi phụ Người đẹp bản lĩnh.
Nguyễn Đào Tuyên Dương thể hiện trang phục với đôi cánh lớn gắn ở lưng của tác giả Huỳnh Thành Phát.
Hình ảnh làng nghề truyền thống, lễ hội dân gian, phong tục tập quán lần lượt xuất hiện trên sân khấu qua các thiết kế đa dạng chất liệu, màu sắc.
Các thí sinh thể hiện điệu nhảy đặc trưng của các vùng qua phần dàn dựng của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, biên đạo Khoa Nguyễn.
Người đẹp Trần Thị Phương Linh thể hiện bộ trang phục hoa súng nở rộ giữa mùa nước nổi của tác giả Đàm Nguyễn Minh Trí. Thí sinh 24 tuổi, đang được khán giả dự đoán đăng quang sau gây chú ý tại các phần thi phụ.
Tác giả Vũ Tuấn Hưng thực hiện tác phẩm dựa trên tình yêu cho lễ hội pháo hoa Đà Nẵng, do thí sinh Nguyễn Lan Nhi thể hiện.
Thí sinh Trần Thị Kiều Anh tôn vinh nghệ thuật hát bội qua sáng tạo của nhà thiết kế trẻ Đặng Hoàng Phong.
Người đẹp Phạm Thùy Dung có màn diễn dùng hiệu ứng bung kim tuyến.
Tổng hợp phần thi của thí sinh cùng các hoa hậu, á hậu.
Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân (trái) thể hiện trang phục của tác giả Trần Quang Huy, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của ánh trăng. Tác giả dùng phom áo yếm kết hợp vân kiên, phụ kiện mấn, vòng. Còn Á hậu Huỳnh Minh Kiên trong trang phục gợi lên vẻ đẹp của hoa sen của Nguyễn Phước Thịnh.
Phần cuối, các người đẹp cùng ca sĩ Tùng Dương khuấy động sân khấu trong một ca khúc.
Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công hỗ trợ các tác giả trẻ thực hiện trang phục suốt nhiều tháng qua. Kết quả công bố tại chung kết Miss World Vietnam 2025, tối 29/3, theo đó, ban giám khảo sẽ chọn hai tác phẩm để xuất hiện trên sân khấu Miss World lần thứ 73 và 74. Miss World 73 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.
Tân Cao
Ảnh: Kiếng Cận