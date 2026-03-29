Đương kim Hoa hậu Ý Nhi hồi hộp trước giờ trao vương miện

Ý Nhi từ Australia về nước ngày 27/3 chuẩn bị cho màn final walk (bước chân cuối cùng) tại chung kết Miss World Vietnam 2025. Cô đồng hành ban tổ chức tại giai đoạn đầu của mùa giải trong vai trò đương kim hoa hậu. Do lịch học trùng với đợt tập trung thứ hai sau Tết Nguyên đán, cô không trực tiếp tham gia hoạt động gần đây cùng 47 thí sinh.

Ý Nhi trong bộ ảnh kỷ niệm trước khi kết thúc vai trò Miss World Việt Nam.

Trước giờ trao vương miện cho người kế nhiệm, Ý Nhi nói bồi hồi, nhớ về sân khấu chung kết Miss World Vietnam 2023. Hôm 28/3, cô tham gia buổi tổng duyệt với nhiều khoảnh khắc xúc động. Cô tiết lộ sẽ mặc đầm dạ hội do nhà thiết kế Đỗ Long thực hiện riêng cho phần xuất hiện ở gần cuối chương trình.

Nhìn lại chặng đường đi qua, Ý Nhi nói có niềm vui, nỗi buồn và bài học để trưởng thành. Hoa hậu từng vấp phản ứng của công chúng về cách ứng xử thời điểm mới đăng quang. Cô thấy bản thân lúc đó còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp chưa tốt, nên gửi lời xin lỗi khán giả. Cuối năm 2023, cô quyết định du học ở Australia. Tháng 5/2025, cô thi Miss World lần thứ 72 ở Ấn Độ, ghi tên vào top 40.