Đương kim Miss World Opal Suchata dự chung kết
Đương kim Hoa hậu Thế giới người Thái Lan cùng bà Julia Morley - Chủ tịch tổ chức Miss World - sẽ tham dự đêm chung kết và công bố nhiều kế hoạch liên quan việc tổ chức Miss World lần thứ 73 ở Việt Nam vào cuối năm.
Opal Suchata đăng quang Hoa hậu Thế giới hồi tháng 6/2025 ở Ấn Độ. Mỹ nhân 23 tuổi, cao 1,8 m, đang là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ quốc tế, thành thạo tiếng Anh và Trung. Tháng 11/2024, cô từng thi Miss Universe ở Mexico và giành vị trí á hậu 3 chung cuộc.
Đương kim Hoa hậu Ý Nhi hồi hộp trước giờ trao vương miện
Ý Nhi từ Australia về nước ngày 27/3 chuẩn bị cho màn final walk (bước chân cuối cùng) tại chung kết Miss World Vietnam 2025. Cô đồng hành ban tổ chức tại giai đoạn đầu của mùa giải trong vai trò đương kim hoa hậu. Do lịch học trùng với đợt tập trung thứ hai sau Tết Nguyên đán, cô không trực tiếp tham gia hoạt động gần đây cùng 47 thí sinh.
Trước giờ trao vương miện cho người kế nhiệm, Ý Nhi nói bồi hồi, nhớ về sân khấu chung kết Miss World Vietnam 2023. Hôm 28/3, cô tham gia buổi tổng duyệt với nhiều khoảnh khắc xúc động. Cô tiết lộ sẽ mặc đầm dạ hội do nhà thiết kế Đỗ Long thực hiện riêng cho phần xuất hiện ở gần cuối chương trình.
Nhìn lại chặng đường đi qua, Ý Nhi nói có niềm vui, nỗi buồn và bài học để trưởng thành. Hoa hậu từng vấp phản ứng của công chúng về cách ứng xử thời điểm mới đăng quang. Cô thấy bản thân lúc đó còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp chưa tốt, nên gửi lời xin lỗi khán giả. Cuối năm 2023, cô quyết định du học ở Australia. Tháng 5/2025, cô thi Miss World lần thứ 72 ở Ấn Độ, ghi tên vào top 40.
Cuộc thi hút nhiều thí sinh tiềm năng
Sân chơi khởi động cuối năm 2025, sau vòng sơ khảo, giám khảo chọn top 50 vào vòng trong. Ở chặng đầu, các thí sinh trải qua các hoạt động như chụp bộ ảnh bình chọn, trình diễn Người đẹp thời trang. Sau Tết Bính Ngọ, thí sinh tập trung ở TP HCM cho giai đoạn hai với các vòng thi phụ quan trọng. Ba thí sinh rút lui với lý do cá nhân nên còn 47 thí sinh vào bán kết (25/3) và chung kết (29/3).
Gần một tháng qua, các người đẹp trải qua các vòng thi phụ gồm Người đẹp bản lĩnh, Thể thao, Tài năng, Nhân ái. Sân khấu chung khảo hôm 25/3 diễn ra sôi động với phần thi Dances of Vietnam lần đầu xuất hiện và vòng Người đẹp biển nhận được quan tâm của khán giả. Càng về cuối, nhiều thí sinh tiềm năng dần lộ diện, hút sự chú ý của khán giả, tạo độ bình luận nhiều trên các diễn đàn.
Ban giám khảo sẽ lần lượt chọn top 20, 10, 6 (trong đó có một thí sinh chiến thắng danh hiệu Người đẹp Nhân ái, Người đẹp được khán giả yêu thích nhất), top 3 (gồm hoa hậu và hai á hậu). Trước chung kết, có hai người đẹp đã giành suất vào top 20 gồm Lê Phương Khánh Như (thắng Người đẹp Bản lĩnh) và Lê Thị Trang (thắng Người đẹp Tài năng).
Trong khuôn khổ cuộc thi, ban tổ chức công bố Miss World lần thứ 73 lần đầu tổ chức ở Việt Nam vào cuối năm, hút sự quan tâm của công chúng.
Miss World Vietnam là cuộc thi tìm kiếm thí sinh dự thi Miss World. Nhiều người đẹp nổi tiếng sau khi bước ra từ sân chơi như Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Mai Phương, Bảo Ngọc, Phương Nhi, Ý Nhi, Đào Hiền, Minh Kiên.
Ban giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban) và các thành viên Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, diễn viên Quốc Trường, Nhật Kim Anh.