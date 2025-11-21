Chung kết Miss Universe 2025

Hương Giang được dự đoán vào top 30

Thí sinh Việt Nam gây chú ý truyền thông trong nước và quốc tế khi là người chuyển giới duy nhất dự thi. Các tấm hình của cô trên fanpage Miss Universe nhận hàng trăm nghìn lượt thích, vượt xa các thí sinh. Nhiều người hâm mộ cho biết cổ vũ Hương Giang vì tinh thần tích cực và câu chuyện truyền cảm hứng của cô.

Trong bảng xếp hạng của Missosology tung trước chung kết, các chuyên gia nhan sắc xếp Hương Giang ở vị trí thứ 25 về phong độ và khả năng đoạt vương miện. Ở bảng của World Press ngày 20/11, cô xếp thứ 13.

Hương Giang tái hiện hình ảnh nữ sinh ở Miss Universe Hương Giang thi Trang phục dân tộc ở bán kết. Video: MU

Ngay từ những ngày đầu, cô nhập cuộc tự tin trong mọi hoạt động. Người đẹp thể hiện sự chỉn chu với loạt đầm tôn đường cong, được chuẩn bị trong một tháng.

Trên sân khấu bán kết tối 18/11, cô tỏa sáng ở phần thi Trang phục dân tộc với bộ áo dài nữ sinh, phụ kiện xe đạp. Hoa hậu nói: "Suốt năm tháng học sinh, tôi khát khao mặc áo dài trắng tới trường. Hôm nay, tôi hạnh phúc vì thực hiện mong ước ấy". Cô cho biết thêm việc trình diễn áo dài vào gần ngày 20/11 khiến lựa chọn thêm ý nghĩa, là lời tri ân gửi đến thầy cô giáo. Trang phục dân tộc của Hương Giang trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả khen cô biết cách tạo sự gần gũi, gây chú ý nhờ kết hợp câu chuyện cá nhân.

Màn catwalk với đầm dạ hội của Hương Giang tại bán kết Miss Universe Hương Giang catwalk với váy "giọt sương". Video: FPT Play

Thí sinh còn có lợi thế bởi dẫn đầu về lượng fan trên mạng xã hội, với hơn bốn triệu người theo dõi. Theo thống kê của các chuyên trang nhan sắc như Sash Factor, Pageant Talk, Pageantry Moments, thí sinh hút lượng fan theo dõi lớn trên Instagram có lợi thế về mặt truyền thông.

Hương Giang tại cuộc thi. Ảnh: Galaxy Queen

Hương Giang là người chuyển giới châu Á đầu tiên thi Miss Universe, cao 1,7 m, số đo ba vòng 86-62-90 cm. Người đẹp 34 tuổi quê tại Hà Nội, đăng quang Miss International Queen ở Thái Lan. Nhiều năm qua, Hương Giang theo đuổi ca hát, đóng phim, tham gia sản xuất các chương trình truyền hình thực tế.