Chung cư văn hóa biến thành homestay ầm ỹ cuối tuần

Kẻ ra, người vào nườm nượp, khói thuốc nồng nặc, đợi thang máy 10 phút, nhạc ầm ĩ tới 4h... từ khi chung cư tôi được cho thuê làm homestay.

"Tôi rất đồng cảm với bức xúc của tác giả bài viết 'Khách thuê căn hộ Airbnb phá tan giấc ngủ của chung cư' vì bản thân nơi tôi đang ở cũng xảy ra tình trạng như vậy. Trước đây, khi người ta chưa cấm hoạt động cho thuê căn hộ ngắn hạn theo hình thức này., cứ đến ngày lễ và cuối tuần là cư dân chỗ tôi lại phải mất ăn, mất ngủ với hàng trăm khách du lịch từ những nơi khác đến thuê homestay.

Khách thuê dạng này thường là một nhóm từ 5-10 người ở một căn hộ (thuê như vậy tính ra rẻ hơn thuê khách sạn, mà có đẩy đủ tiện nghi như tủ lạnh lớn và bếp để nấu nướng...). Ban ngày, dưới sảnh tòa nhà lúc nào cũng đầy tràn người, kẻ đi ra, người đi vào, mùi khói thuốc hôi hám, nồng nặc. Tôi đợi thang máy có khi phải đợi đến cả 10 phút mới có. Trong thang máy cũng nồng nặc mùi thuốc lá.

Ban đêm, người ta mua hải sản mang về chung cư nấu nướng, ăn nhậu, ca hát... ầm ĩ suốt cả đêm. Tôi có gọi bảo vệ thì chỉ họ nói được quyền nhắc nhở chứ không cấm hay phạt được. Lúc bảo vệ ở đó nhắc nhở, khác thuê ngưng làm ồn. Nhưng bảo vệ vừa đi được khoảng 5 phút, thì họ lại tiếp tục.

Bức xúc quá, tôi gọi báo cả công an phường, nhưng cán bộ trực cũng chỉ nói sẽ cho người xuống xử lý. Tôi đợi đến 4h sáng mà vẫn chưa thấy bóng dáng cơ quan chức năng địa phương nào tới giải quyết cả. Tôi chỉ còn cách ngồi thức, chịu trận, chờ tới sáng cho đến khi họ trả phòng và rời đi thôi.

Nếu ban quản lý chung cư và người chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thì đã không có chuyện. Tôi từng đề nghị với ban quản lý tòa nhà in hẳn Bảng nội quy khổ lớn, dán bên trong cửa những căn hộ cho thuê homestay, đồng thời yêu cầu các chủ cho thuê nhắc nhở khách thuê tuân thủ nội quy chung, nhưng họ không làm.

Tôi cũng từng đề nghị họ yêu cầu các chủ cho thuê làm tấm biển ghi tên cơ sở kinh doanh gắn trước cửa để khách thuê dễ nhận ra căn hộ họ thuê mà không gõ lộn cửa những căn hộ của cư dân xung quanh, nhưng cũng không ai làm. Tôi còn từng đề nghị lắp thêm camera phía ngoài chung cư để có thể tìm được căn hộ nào có khách vứt rác, chai, lọ và tàn thuốc xuống dưới sân, nhưng chẳng ai hưởng ứng.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi có Công văn số 1096/PC 06-D2 ngày 11/9/2023 của Phòng Cảnh Sát QLHC về TTXH Công An Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc "cấm kinh doanh lưu trú ngắn hạn (homestay)" tại chung cư. Theo đó, cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ phải chịu phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo Điểm a khoản 4 điều 12 nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của chính phủ.

Nhờ đó, sáu tháng nay, từ khi chung cư nơi tôi ở cấm hẳn dịch vụ cho thuê ngắn hạn, không gian sống của chúng tôi lại trở nên yên tĩnh và sạch sẽ. Không ai than phiền vì tiếng ồn ban đêm; không ai than phiền vì mùi khói thuốc trong hành lang, trong thang máy; không ai than phiền vì rác, chai lọ, tàn thuốc rơi vào ban công; và cảnh xe đậu tràn lan bít kín cả đường ra, lối vào chung cư cũng không còn nữa.

Thế nên, tôi cho rằng, chung cư mà cho thuê như khách sạn thì người ta không thể gọi là chung cư nữa. Nếu muốn kinh doanh khách sạn thì phải có địa điểm riêng, được cấp phép hoạt động, được quản lý rõ ràng, chứ không thể cứ mua căn hộ chung cư rồi cho thuê như khách sạn được".

Đó là chia sẻ của độc giả Trịnh Khánh Hòa về mô hình cho thuê căn hộ ngắn hạn Airbnb đang nở rộ ở Việt Nam thời gian gần đây. Hiện, nhiều chung cư tại TP HCM ra quy định cấm các chủ nhà cho thuê căn hộ ngắn hạn theo ngày, giờ, sau khi Luật Nhà ở 2024 có hiệu lực từ ngày 1/8 cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.

