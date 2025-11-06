'Chức càng cao, càng phải nhận thức sâu sắc đánh bạc là phạm pháp'

Hà NộiĐối đáp trong phiên xét xử vụ án đánh bạc 107 triệu USD, đại diện VKS cho rằng nhóm bị cáo từng giữ chức vụ cao đáng lẽ phải có nhận thức sâu sắc hơn người khác về hành vi này.

Ngày 6/11, sau phần bào chữa của các bị cáo và luật sư, VKSND Hà Nội dành gần một giờ để đối đáp về các tình tiết giảm nhẹ, căn cứ xác định hình phạt.

Trước quan điểm của nhiều bị cáo "đánh bạc cho vui", "giải tỏa stress", "chỉ là vui chơi có thưởng", kiểm sát viên nói hành vi này dưới góc độ xã hội hay pháp luật, đều không được ủng hộ.

"Có câu đánh bạc quen tay, thể hiện đánh bạc là tệ nạn xã hội, từ đời xưa đã có cảnh báo", kiểm sát viên nêu quan điểm. Từ sắc lệnh 168 năm 1948, sau này các Bộ luật Hình sự các năm 1985, 1999 và 2015 đều có tinh thần chung: Không được đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, không được cược thắng thua bằng tiền hoặc hiện vật.

Đại diện VKSND Hà Nội tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Năm 2003 Thủ tướng ra quyết định 32, sau này là Nghị định 86/2013, hiện là 121/2021, đều quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, cấm người Việt Nam tham gia. Do đó, theo VKS, lý do các bị cáo đưa ra (cho vui, giảm stress, giết thời gian, tò mò, thâm nhập điều tra...) đều không hợp lý. Các bị cáo phải nhận thức đây là hành vi đánh bạc trái phép.

Như đã giải thích trước đó về phương pháp tính tiền đánh bạc cộng dồn, kiểm sát viên hôm nay cho hay "thực tế, nhiều bị cáo đánh nhiều hơn số lần truy tố", do đánh dưới 5 triệu đồng nên không bị truy trách nhiệm hình sự.

"Dù vậy các bị cáo phải nhận thức đó vẫn là sai phạm, rất mong không tái phạm nữa", VKS khuyến cáo.

"Chức vụ cao phải nhận thức cao"

Với bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), VKS ghi nhận ông này đã thừa nhận số lần và số tiền đánh bạc, thua bạc.

Cựu bí thư bị cáo buộc mở thẻ ngày 25/6/2022 với tên "Mr Lucky One" (Ngài số đỏ), đánh bạc tổng 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024, chơi các trò Slot, Roulette, Bacarat. Ông Đức dùng hơn 4,26 triệu USD đánh bạc (hơn 112 tỷ đồng), lần chơi nhiều nhất là 5,5 tỷ đồng, ít nhất 17 triệu đồng; là con bạc chơi nhiều thứ 7 toàn vụ án.

Trước đó, hôm 30/10, ông Đức khai trong túi có bao nhiêu tiền thì mang vào casino từng đó, mỗi lần 50-70 triệu đồng. "Về sau, không có tiền thì dùng voucher, đi vay. Anh em trong đó cũng có thể cho vay nóng, sau đó thì trả luôn".

Ông cũng trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ vướng lao lý, con bỏ học đại học, mẹ già ốm bệnh.

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, bị cáo buộc đánh bạc với tổng tiền 112 tỷ đồng. Ảnh: Danh Lam

VKS đánh giá, dù đã thành khẩn nhưng với vị trí từng công tác thì "bị cáo buộc phải nhận thức cao hơn các bị cáo khác rằng là đánh bạc là tệ nạn xã hội, dưới mọi hình thức được thua bằng tiền".

Đây là lý do ông Đức không được VKS áp dụng khoản 1 điều 54 Bộ luật Hình sự (hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt). Song cơ quan công tố khẳng định đã áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo để đưa ra mức án đề nghị mức án phù hợp là 3 năm 6 tháng đến 4 năm để có cơ hội sớm về chăm sóc mẹ, quan tâm đến gia đình.

Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định tội Đánh bạc có hình phạt cao nhất là 7 năm tù.

"Tìm hiểu, điều tra đánh bạc không nhất thiết phải vào chơi bạc"

Một bị cáo khác là ông Lê Thế Chiến, 59 tuổi, cựu Phó Tổng biên tập tạp chí Thanh tra Chính phủ, tại toà khai vào casino "vì vấn đề nhiệm vụ" chứ không cố ý sai phạm.

Ông Chiến nói có công trong việc "tìm hiểu, thu thập thông tin nghiên cứu" về vấn đề này và sau quá trình thực tế đánh bạc ở casino đã có các chuyên đề, bài viết phản ánh. Cựu Phó tổng biên tập cho rằng tội của mình vừa là "vấn đề nhiệm vụ", vừa là "lỗi lầm vô ý" và chưa nhận thức đầy đủ.

Đối đáp quan điểm này, sáng nay, cơ quan công tố phân tích ông Chiến từng giữ nhiều chức vụ cao, công tác tại cơ quan thuộc Thanh tra Chính phủ nên hơn ai hết, phải hiểu rõ quy định. "Bị cáo có nghiệp vụ sâu về pháp luật, đáng lẽ phải nhận thức sớm nhất và ăn năn hối cải, nhưng cả 4 lần trả lời xét hỏi dù có thừa nhận hành vi song còn tranh luận nhiều về mục đích, động cơ hành vi", VKS đối đáp.

Dẫn lại lời khai của ông Chiến về lý do vào King Club tìm hiểu phần mềm BINO (quản lý sòng bạc) và cơ chế vận hành casino này, VKS cho rằng bị cáo có quyền tìm hiểu nhưng làm việc đó một cách hợp pháp chứ không phải bằng cách "vào đánh 17 lần".

"VKS cũng không hiểu bị cáo được giao nhiệm vụ gì, ai giao, và có được giao đánh bạc 17 lần hay không, hình thức nào?", kiểm sát viên nói.

Ngoài ra, ông Chiến bị xác định đánh thắng 156 triệu đồng, đây được tính là thu lợi bất chính, mới khắc phục được 30 triệu đồng. "Dù vậy, VKS vẫn đề nghị 12-18 tháng án treo thì bị cáo phải hiểu đã rất nhân văn", kiểm sát viên nói và khẳng định đã xét yếu tố có nhiều cống hiến, tiền đánh bạc không nhiều so với các bị cáo khác để đề nghị hình phạt đó với ông Chiến.

Shim Hawn Hee (đứng) và Choi Jin Bok (áo đen, ngồi) là hai trong ba người quản lý sòng bạc, người Hàn Quốc, bị xét xử về tội Tổ chức đánh bạc. Ảnh: Danh Lam

Người nước ngoài làm việc ở Việt Nam phải theo luật pháp Việt Nam

Với ba bị cáo người Hàn Quốc trong vụ án bị đề nghị 2 đến 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, các luật sư bào chữa rằng là người nước ngoài nên không biết việc cho người Việt đánh bạc trong casino là phạm pháp.

Các luật sư thắc mắc cùng giữ chức quản lý, nhiệm vụ, chỉ khác ca làm việc nhưng giữa các bị cáo lại có phân hóa hình phạt lớn. Ví dụ, nữ quản lý Shim Hawn Hee được VKS đề nghị 2 năm đến 2 năm 6 tháng, trong khi Cho Choo Keun 4 năm 6 tháng đến 5 năm; Choi Jin Bok 4 năm- 4 năm 6 tháng.

Tranh luận hôm nay, VKS cho rằng 3 người này được tuyển dụng làm quản lý cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, theo luật Việt Nam, là kinh doanh có điều kiện. Các bị cáo đã có thời gian sinh sống ở Việt Nam, bị cáo Shim Hawn Nee còn học đại học tại Việt Nam, vì vậy khi được tuyển dụng buộc phải biết quy định không cho người Việt vào chơi bạc ở casino này.

Quá trình điều tra và phiên tòa, các bị cáo đều khai biết rõ quy định nhưng vẫn mặc nhiên tiếp tục phạm tội.

Với phân tích trên, VKS trả lời không có căn cứ chấp nhận quan điểm của luật sư rằng các bị cáo này "không biết đó là sai" khi thực hiện hành vi.

Về đánh giá vai trò của các bị cáo, tại cơ quan điều tra và lời khai tại toà cũng xác định Kim In Sung là chủ mưu đầu vụ (đã bỏ trốn, bị truy nã), các bị cáo quản lý người Hàn Quốc có vai trò ngang nhau.

Song Choi và Cho (2 bị cáo nam) được hưởng lương tháng 4.000 USD/người, còn Shim 3.000 USD, VKS dựa vào đây xác định là tiền được hưởng lợi từ hành vi phạm pháp, để buộc các bị cáo nộp lại, tương ứng khoảng thời gian diễn ra hành vi bị truy tố, áp tỷ giá USD tại thời gian xảy ra vụ án.

VKS cũng áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, ý thức khắc phục hậu quả, điều kiện sức khỏe, do đó có sự phân hóa, khác biệt trong mức án đề nghị. VKS đã áp dụng chính sách nhân đạo với người nước ngoài để đưa ra án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bị truy tố.

VKS đề nghị HĐXX tiếp tục xem xét tình tiết giảm nhẹ mới nếu các bị cáo xuất trình thêm trong quá trình xét xử để cân nhắc khi tuyên án.

Nói lời sau cùng, các bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình éo le, bản thân bệnh tật, mong được tòa khoan hồng, xử án nhẹ. Nhiều bị cáo khóc khi nhận ra những lỗi lầm khiến cuộc đời vướng tù tội, bỏ dở nhiều dự định cuộc đời, làm gia đình, người thân buồn, xấu hổ.

HĐXX nghỉ nghị án kéo dài, dự kiến ra phán quyết vào chiều 12/11.

Thanh Lam