Chùa Cầu, nhà cổ Hội An hư hại sau lũ lịch sử

Mốc lũ năm 2025 đã được nhân viên soát vé ở chùa Cầu đánh dấu lên vách gỗ trước cổng, cao nhất tính từ lụt năm 1999.
Sau khi lũ rút, chùa Cầu đã được vệ sinh sạch sẽ để mở cửa đón khách du lịch, nhưng do ngâm nước nhiều ngày, vách gỗ đã phai màu, hằn nguyên mực nước lũ lịch sử.
Nhiều trụ gỗ bên trong chùa sau các đợt trùng tu cũng có dấu hiệu bị hở vết nối. Bùn non dù đã được dọn và lau lại nhiều lần, nhưng vẫn còn bám trên di tích.
Phía dưới thành cầu cũng bị hư hại, một phần do nước lũ chảy xiết, một phần trong quá trình người dân dùng thuyền chở người va chạm vào.
Nhiều nhà cổ ở Hội An cũng bị hư hại sau các đợt lũ. Trong đó, nhà cổ Tấn Ký nhìn từ mặt đường Bạch Đằng ven sông Hoài bùn non còn hằn trên vách tường. Nhiều cây xanh bên trong bị chết úng.
Căn nhà cổ này có hai mặt tiền là đường Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học, nền nhà cao hơn mặt đường gần 1m, nhưng trong đợt lũ năm nay nước đã ngập vào nhà hơn 2 m.
Trên vách nhà cổ Tấn Ký, chủ nhà đã cho đánh dấu mức lũ ngày 30/10/2025, cao khoảng 2,5 m (tính từ nền nhà). Mức lũ này cao hơn lũ năm 1999 khoảng 0,6 m nhưng thấp hơn lũ năm 1964 khoảng 0,5 m.
Du khách khi tham quan nhà cổ đều được giới thiệu về khu vực này để có thể hình dung ngôi nhà xây dựng từ năm 1741 đã trải qua các đợt lũ lụt khắc nghiệt.
Bức tranh cổ hơn 100 năm trong nhà cổ Phùng Hưng bị ngập nước gần một nửa phía dưới, dù treo cao cách nền nhà khoảng 1m.
Sau 3 tuần (kể từ đỉnh lũ ngày 30/10), bức tranh vẫn chưa khô hết nước, một phần tranh cổ thấm nước bị nhăn nheo, nhòe màu.
Nhiều bức khảm trai trên hai tấm liễn và nhiều bộ bàn ghế cổ bị ngâm nước lũ, đã bong tróc. Bà Lê Thị Mỹ Tuyết, đại diện quản lý nhà cổ Phùng Hưng, cho biết hầu hết đồ gỗ trong nhà đều có tuổi đời hơn 100 năm, làm bằng gỗ tốt. Khi nghe tin lũ lớn, bà cùng các nhân viên đã chủ động kê cao hơn 1m, nhưng vẫn không tránh được thiệt hại.
"Gỗ tốt có thể chịu được nước, nhưng do ngâm quá nhiều ngày, nước lẫn bùn non đã làm hư hại", bà Tuyết nói, cho biết đang tìm thợ mộc tay nghề cao để khắc phục lại các hư hỏng.
Một ngôi nhà cổ kinh doanh hiệu vải trên đường Nguyễn Thái Học đang trong quá trình cải tạo thì bị ngập lũ, gia chủ đành khóa cửa, chờ khô ráo mới có thể tiếp tục thi công.
Phố cổ Hội An có 1.155 di tích. Theo kiểm tra sơ bộ của UBND phường Hội An, có 30 nhà cổ xuống cấp, trong đó 9 nhà hư hỏng nặng, 14 di tích xuống cấp nhẹ. Một số nhà đã xuống cấp ở khu vực ngập lụt.
Ông Võ Đăng Phong, Phó chủ tịch UBND phường Hội An, cho biết gỗ cũ ngâm nước lâu ngày sẽ dễ bị mục ruỗng, dù nhìn bề ngoài có vẻ bình thường. Di tích vốn "lão hóa tự nhiên" nhưng thiên tai đã khiến quá trình này diễn ra nhanh hơn nhiều.
Sau những đợt mưa lớn kéo dài, nhiều mái ngói âm dương nhà cổ Hội An cũng bị hư hại, gia chủ phải dùng bạt che tạm, dù phương pháp này khiến thẩm mỹ phố cổ nhìn từ trên cao bị ảnh hưởng.
Ông Phạm Phú Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, cho biết đánh giá hư hại sau mưa lũ đòi hỏi phương pháp chuyên sâu, trong đó cấu kiện gỗ, tường cổ thường bị tổn thương từ bên trong, khó nhận biết bằng mắt thường. Trung tâm đã mời một số chuyên gia UNESCO đến hỗ trợ đánh giá hiện ban đầu.
Nguyễn Đông
