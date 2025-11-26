Chùa Cầu, nhà cổ Hội An hư hại sau lũ lịch sử

Mốc lũ năm 2025 đã được nhân viên soát vé ở chùa Cầu đánh dấu lên vách gỗ trước cổng, cao nhất tính từ lụt năm 1999.

Sau khi lũ rút, chùa Cầu đã được vệ sinh sạch sẽ để mở cửa đón khách du lịch, nhưng do ngâm nước nhiều ngày, vách gỗ đã phai màu, hằn nguyên mực nước lũ lịch sử.

Nhiều trụ gỗ bên trong chùa sau các đợt trùng tu cũng có dấu hiệu bị hở vết nối. Bùn non dù đã được dọn và lau lại nhiều lần, nhưng vẫn còn bám trên di tích.