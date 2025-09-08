Chủ tịch Fenerbahce lý giải quyết định sa thải Mourinho

Chủ tịch Ali Koc lần đầu lên tiếng về quyết định chia tay Jose Mourinho, nhấn mạnh rằng cách Fenerbahce bị loại ở Champions League là không thể chấp nhận.

Mourinho rời Fenerbahce cuối tháng 8 sau hơn một năm làm việc. Quyết định được đưa ra ngay sau khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ bị Benfica loại ở vòng play-off Champions League với tổng tỷ số 0-1.

Kết quả này khiến Fenerbahce phải xuống đá Europa League và nối dài thời gian vắng mặt ở vòng bảng Champions League lên 17 năm. Mourinho thì có mùa thứ sáu liên tiếp không dự vòng bảng Champions League.

HLV Jose Mourinho (trái) và Chủ tịch Ali Koc trong buổi lễ ra mắt Fenerbahce hồi tháng 6/2024. Ảnh: Sky Spor TR

Theo Koc, nguyên nhân không nằm ở thất bại trước Benfica, mà lối chơi phòng ngự và sự thiếu sáng tạo trong đội là yếu tố chính khiến Mourinho phải ra đi.

"Tại sao chúng tôi chia tay Mourinho? Đó là cuộc chia tay đầy tiếc nuối", ông nói trên tờ Hurriyet. "Chúng tôi có mối quan hệ tốt, và việc đưa ông ấy về đây đã là một thành tựu. Nhưng điều không thể chấp nhận là cách đội bóng bị loại. Nó khiến tôi cảm giác như mùa giải trước sẽ lặp lại".

Koc khẳng định Fenerbahce cần lối chơi tấn công áp đảo để đáp ứng kỳ vọng. "Ở châu Âu, cách chơi đó có thể hiệu quả. Nhưng ở Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi phải nghiền nát đối thủ trong hầu hết các trận. Đội bóng không thể cứ liên tục gặp khó khăn mỗi khi bị dẫn trước", ông nhấn mạnh.

Trong 62 trận dẫn dắt Fenerbahce, Mourinho thắng 37, hòa 14 và thua 11, không giành danh hiệu nào. Mùa 2024-2025, Fenerbahce cán đích thứ hai tại giải VĐQG, thua cả hai lượt trận trước kình địch Galatasaray, đồng thời không thắng bất kỳ đội nào trong top 5.

Theo báo Spor Arena, mâu thuẫn giữa Mourinho và ban lãnh đạo leo thang từ mùa trước. Nhà cầm quân 61 tuổi bị cho là thiên vị ngoại binh, ít sử dụng các cầu thủ nội như Ismail Yuksek hay Irfan Can Kahveci. Ngoài ra, ông cũng không giúp Fenerbahce tạo ra các thương vụ bán cầu thủ lớn như trước đây.

Fenerbahce phải trả cho Mourinho khoản đền bù hợp đồng lên tới 17 triệu USD, khi thôi hợp đồng sớm một năm. Nhờ đó, tổng số tiền "Người Đặc biệt" nhận được sau các lần bị sa thải lên tới 125 triệu USD, con số kỷ lục trong giới cầm quân bóng đá.

Sau khi sa thải Mourinho, Fenerbahce chuyển quyền dẫn dắt tạm thời cho HLV Zeki Murat Gole. Họ đang đứng thứ năm giải Thổ Nhĩ Kỳ với bảy điểm qua ba trận, kém đỉnh bảng Galatasaray 5 điểm.

Hồng Duy (theo Daily Mail)