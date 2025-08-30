Mourinho chạm mốc 125 triệu USD đền bù sa thải

Với 17 triệu USD đền bù từ Fenerbahce, HLV Jose Mourinho đã lĩnh 125 triệu USD riêng từ phí phá vỡ hợp đồng của ông trong sự nghiệp.

Mourinho bị Fenerbahce sa thải chỉ hai ngày sau khi đội bóng bị Benfica loại ở vòng play-off Champions League. Trận lượt về trên đất Bồ Đào Nha khép lại với chiến thắng 1-0 cho chủ nhà, sau khi hai đội hòa 0-0 tại Istanbul. Đây cũng là lần thứ hai trong sự nghiệp, HLV 62 tuổi không giành nổi một danh hiệu nào trong thời gian dẫn dắt một đội bóng, sau giai đoạn ở Tottenham.

HLV Jose Mourinho trong trận Fenerbahce thua Benfica ở lượt về vòng play-off Champions League trên sân Da Luz, thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha tối 27/8/2025. Ảnh: Reuters

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Fanatik, Fenerbahce phải trả cho Mourinho khoản đền bù hợp đồng lên tới 17 triệu USD. Nhờ đó, tổng số tiền "Người Đặc Biệt" nhận được sau các lần bị sa thải lên tới 125 triệu USD, con số kỷ lục trong giới cầm quân bóng đá.

Mourinho từng nhận 35 triệu USD từ Chelsea sau hai lần chia tay sân Stamford Bridge, năm 2007 và 2015. Khi bị Real Madrid chấm dứt hợp đồng, ông bỏ túi thêm 23 triệu USD. Tại Man Utd, mức đền bù lên tới 26 triệu USD. Tottenham phải trả 20 triệu USD khi sa thải HLV người Bồ Đào Nha trước chung kết Cup Liên đoàn 2021. Lần đền bù ít giá trị nhất của Mourinho là ở Roma, nơi ông "chỉ" nhận 4 triệu USD.

Tổng cộng, bảy lần bị sa thải đã mang về cho Mourinho khoản tiền tương đương phí chuyển nhượng của một ngôi sao hàng đầu thế giới. Đến nay mới có 11 cầu thủ có phí chuyển nhượng trên 125 triệu USD.

Phí đền bù thường được trả theo thời gian còn lại trong hợp đồng của HLV với đội bóng. Mourinho còn hợp đồng cũ với Fenerbahce tới hết tháng 6/2026. Đội chấm dứt hợp đồng của ông sớm 10 tháng, phải trả 17 triệu USD. Theo ESPN, Mourinho nhận lương 11 triệu USD mỗi năm, sau thuế, khi ký hợp đồng với Fenerbahce tháng 6/2024.

Tương lai của Mourinho hiện là dấu hỏi. Tháng 10/2024, ông từng nói đùa rằng sẽ chọn một CLB Anh không chơi ở Cup châu Âu để tránh áp lực. Trùng hợp là đội bóng cũ của Mourinho, Man Utd đang không chơi ở Cup châu Âu, và cũng bị loại tại Cup Liên đoàn.

Hoàng An tổng hợp