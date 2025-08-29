HLV Mourinho bị sa thải

Thổ Nhĩ KỳFenerbahce thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV 62 tuổi Jose Mourinho, chiều 29/8.

Theo thông báo trên tài khoản X của CLB Thổ Nhĩ Kỳ, đôi bên chia tay sau khi Fenerbahce thua Benfica và lỡ suất dự vòng bảng Champions League. "Chúng tôi cảm ơn Mourinho vì những nỗ lực và chúc ông thành công trong sự nghiệp tương lai", thông báo viết.

HLV Jose Mourinho sau trận Fenerbahce thua Benfica ở lượt về vòng play-off Champions League trên sân Da Luz, thành phố Lisbon, Bồ Đào Nha tối 27/8/2025. Ảnh: EPA

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Spor Arena cho rằng nguyên nhân sa thải không chỉ đến từ kết quả chuyên môn. Một số lãnh đạo Fenerbahce cáo buộc Mourinho bóp méo sự thật trong các phát biểu công khai, làm gia tăng căng thẳng nội bộ. "Nếu Champions League quan trọng với đội bóng, họ đã phải làm gì đó trong kỳ chuyển nhượng giữa trận gặp Feyenoord và Benfica", Mourinho nói sau trận thua đối thủ Bồ Đào Nha.

Phát biểu này được cho là "giọt nước tràn ly", khiến ban lãnh đạo Fenerbahce thống nhất sa thải Mourinho. Thực tế, Fenerbahce đã bổ sung Nelson Semedo và tài năng trẻ John Duran, nhưng chừng đó dường như không đủ làm hài lòng "Người Đặc biệt". Sau hai vòng giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ mùa này, họ đang đứng thứ bảy với bốn điểm.

Mourinho mới dẫn dắt Fenerbahce từ mùa 2024-2025, kỳ vọng đưa đội bóng trở lại vị thế cạnh tranh ở châu Âu. Qua 62 trận dưới thời HLV 62 tuổi, đội bóng thắng 37, hòa 14, thua 11 trận, không đoạt danh hiệu nào. Tỷ lệ thắng của Mourinho đạt 60%, cao nhất kể từ thời 2010-2013 dẫn Real Madrid (72%).

Hợp đồng cũ của Mourinho với Fenerbahce sẽ hết hạn cuối tháng 6/2026. Ông được cho là nhắm tới vị trí ở đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, khả năng này khó xảy ra, khi HLV đương nhiệm Roberto Martinez vừa giúp đội vô địch UEFA Nations League.

Fenerbahce là CLB thứ 10 trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho, sau Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real, Man Utd, Tottenham và Roma. Ông đã giành 26 danh hiệu, gần nhất là UEFA Conference League cùng Roma năm 2022.

Quyết định sa thải Mourinho tới chưa đầy một ngày sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị Besiktas cho thôi việc vì thất bại ở vòng play-off Conference League. Nhà cầm quân Na Uy chỉ trụ lại bảy tháng ở Istanbul.

Solskjaer và Mourinho đều là cựu HLV Man Utd, vì thế truyền thông Anh không loại trừ khả năng họ sẽ nhắm tới nhiệm vụ thay thế Ruben Amorim ở Manchester. HLV 40 tuổi đang chịu áp lực lớn và có thể bị "Quỷ đỏ" sa thải trong thời gian tới.

Hoàng An