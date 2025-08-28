Mourinho vắng mặt ở Champions League 6 mùa liên tiếp

Bồ Đào NhaCùng Fenerbahce thua Benfica với tổng tỷ số 0-1 ở vòng play-off, HLV Jose Mourinho chưa thể trở lại Champions League kể từ mùa 2019-2020.

Fenerbahce hòa 0-0 trên sân nhà ở lượt đi, rồi lép vế khi hành quân tới sân Da Luz hôm qua. Đội bóng của Mourinho kiểm soát bóng 47%, dứt điểm 6 lần với 0 cú trúng đích - so với 15 và 3 của Benfica. Chủ nhà có ba lần đưa bóng vào lưới Fenerbahce, với một bàn được công nhận của Muhammed Kerem Akturkoglu ở phút 35.

Fenerbahce (phải) thua Benfica ở vòng play-off Champions League và xuống đá Europa League. Ảnh: Fenerbahce

Sang hiệp hai, Fenerbahce vùng lên, với cơ hội tốt nhất là cú đánh đầu dội xà của Youssef En Nesyri. Phút 82, Anderson Talisca nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, khiến đại diện Thổ Nhĩ Kỳ cạn cơ hội ngược dòng.

Với thất bại 0-1, Fenerbahce xuống đá Europa League và nối dài thời gian vắng mặt ở vòng bảng Champions League lên 17 năm. Mourinho thì có mùa thứ sáu liên tiếp không dự vòng bảng Champions League. Lần gần nhất nhà cầm quân Bồ Đào Nha góp mặt tại giải, không tính vòng loại hay play-off, là khi cùng Tottenham dừng chân ở vòng 16 đội mùa 2019-2020.

Sau trận, Mourinho thừa nhận Benfica xứng đáng đi tiếp: "Họ mạnh hơn, giàu kinh nghiệm hơn và có nhiều phương án hơn chúng tôi", HLV 62 tuổi nói. "Hiệp một chúng tôi chơi không tốt, để thua nhiều tình huống tranh chấp và không bắt kịp nhịp độ. Sang hiệp hai chúng tôi cải thiện, thậm chí có vài cơ hội rõ ràng nhưng không đủ để thay đổi cục diện. Khi mất người, thế trận cũng đi theo Benfica. Thật khó để nói khác, bởi họ thắng xứng đáng".

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha cũng hướng sự tập trung sang đấu trường hạng hai châu Âu. "Chúng tôi phải sẵn sàng cho Europa League", ông nhấn mạnh. "Năm nay cũng có những đội bóng mạnh ở Europa League. Chúng tôi sẽ tiếp tục con đường của mình ở đó".

HLV Jose Mourinho (áo đen) phản ứng trong trận. Ảnh: Fenerbahce

Mùa trước, Fenerbahce cũng thua Lille ở vòng loại Champions League và xuống đá Europa League. Tại đây, Fenerbahce thua Rangers trong loạt luân lưu và bị loại ở vòng 1/8.

Mourinho dẫn dắt Fenerbahce từ hè 2024. Ông không đoạt danh hiệu nào trong mùa giải đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ, khi đội đứng thứ hai giải VĐQG, thua Galatasaray ở tứ kết Cup Quốc gia và dừng bước ở vòng 1/8 Europa League.

Hồng Duy