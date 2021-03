Chủ tàu hàng chắn ngang kênh Suez xin lỗi

Shoei Kisen Kaisha, công ty sở hữu tàu Ever Given mắc kẹt ở kênh Suez, xin lỗi vì sự cố ngoài ý muốn gây ùn tắc.

"Tình hình hiện nay vô cùng khó khăn. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã gây rất nhiều lo ngại cho các tàu dự kiến khởi hành, cùng tất cả bên liên quan trong lúc di chuyển qua kênh đào Suez", công ty Nhật Bản Shoei Kisen Kaisha cho biết trong thông báo hôm 25/3.

Các tàu kéo cố gắng giải phóng tàu hàng Ever Given mắc kẹt giữa kênh đào Suez hôm 25/3. Ảnh: AFP.

Công ty Nhật cho biết không có thủy thủ nào trên Ever Given bị thương, cũng chưa có dấu hiệu tràn dầu. Họ nhấn mạnh rằng tàu hàng bị mắc kẹt giữa tuyến kênh hẹp là hệ quả của gió mạnh.

Shoei Kisen Kaisha đang hợp tác với công ty cung cấp giải pháp hàng hải Bernhard Schulte Shipmanagement để khắc phục tình hình. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực không ngừng của tàu kéo, tàu nạo vét và máy đào, con tàu trọng tải gần 220.000 tấn và dài 400 m vẫn kẹt sâu vào bờ kênh Suez, ngay cả sau khi thủy triều dâng cao.

Các bên hỗ trợ giải cứu Ever Given còn bao gồm SMIT Salvage, đơn vị thuộc tập đoàn Royal Boskalis Westminster NV của Hà Lan. Peter Berdowski, giám đốc điều hành của Boskalis, cho biết nhiệm vụ này có thể mất vài ngày đến vài tuần. Do những nỗ lực gần đây không chứng minh được hiệu quả, Berdowski nhận định một phương án giải thoát cho Ever Given có thể là dỡ bớt container.

Vị trí kênh đào Suez (chấm đỏ) nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải. Đồ họa: Google Maps.

Ever Given, một trong những tàu hàng lớn nhất thế giới, thuộc sở hữu của Shoei Kisen Kaisha, do công ty Đài Loan Evergreen Marine vận hành, gặp một cơn bão cát hôm 23/3 khi đang trên hành trình chở hàng đến Rotterdam, Hà Lan.

Tầm nhìn bị hạn chế giữa gió mạnh và sập nguồn điện trên tàu khiến nó chắn ngang kênh đào Suez, được coi là tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới, nối giữa Biển Đỏ và Địa Trung Hải. Khoảng 156 tàu đang đợi đi qua kênh Suez, theo số liệu của giới chức địa phương.

Ánh Ngọc (Theo Sputnik)