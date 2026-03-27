Chủ quán cà phê xịt vòi nước đuổi tài xế đỗ xe hơi chắn cửa

Chủ quán nổi điên, xua đuổi tài xế đỗ xe chắn mặt tiền kinh doanh của mình, trong khi tài xế khăng khăng 'đường không cấm đậu nên không đi'.

Tôi để ý rằng phần lớn những vụ tranh cãi, thậm chí ẩu đả giữa tài xế ôtô đỗ xe chắn cửa và chủ nhà mặt tiền (nhất là các hộ kinh doanh) thường không bắt nguồn từ chuyện đúng - sai rõ ràng, mà lại đến từ việc thiếu một lời xin phép. Ở đây, không phải là kiểu xin - cho, mà là nói rõ để chủ nhà không rơi vào thế bị động khi sự đã rồi.

Sự việc xảy ra mới đây được cộng đồng chia sẻ là một ví dụ. Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, một tài xế ôtô bốn chỗ dừng đỗ trước cửa một quán cà phê bên đường. Chủ quán sau đó tiến lại, yêu cầu người này đánh xe ra chỗ khác để khỏi cản trở kinh doanh. Tuy nhiên, nam tài xế không thỏa hiệp, cho rằng mình đậu xe ở đây không sai vì đường không cấm. Hai bên lời qua tiếng lại căng thẳng, không ai chịu ai. Chủ quán thậm chí còn dùng cả vòi xịt nước vào chiếc xe đỗ chắn cửa để xua đuổi.

Người xem chia thành hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng tài xế đỗ xe như vậy không sai quy định, đồng thời cho rằng chủ nhà không có quyền cấm cản. Trong khi đó, bên còn lại chỉ trích cách hành xử của tài xế khi đỗ xe làm cản trở hoạt động kinh doanh của người khác mà không có lời xin phép trước.

Thực tế, nếu một đoạn đường không có biển cấm dừng, đỗ thì về lý, việc ôtô đỗ ở đó không sai. Đó là quyền sử dụng không gian giao thông chung. Nhưng cuộc sống không chỉ có lý, mà còn có tình. Một chiếc xe đỗ trước cửa nhà, nhất là cửa hàng đang buôn bán, có thể gây bất tiện thật sự. Và khi người trong cuộc cảm thấy bị "coi thường", không được tôn trọng, mâu thuẫn rất dễ bùng lên.

Theo tôi, chỉ cần tài xế chủ động một chút, mọi chuyện có thể khác hẳn. Nếu biết sẽ dừng đỗ lâu, họ hoàn toàn có thể vào nói trực tiếp với chủ nhà, chủ quán một câu. Không cần cầu kỳ, chỉ là: "Anh chị cho em đỗ nhờ một lúc, có gì gấp cứ gọi vào số này, em di chuyển xe ngay". Hoặc tối thiểu, nếu không gặp chủ nhà, bạn có thể để lại một mảnh giấy với nội dung: "Xin lỗi đã làm phiền" kèm số điện thoại liên hệ. Những hành động nhỏ như vậy không tốn chi phí, nhưng lại giúp giảm đi rất nhiều cảm giác ức chế từ phía chủ nhà.

Bản thân tôi đi xe máy, đôi khi chỉ muốn tạt vào lề đường vài phút để nghe điện thoại, nhưng vẫn chủ động cúi đầu xin phép nếu đứng trước cửa hàng của ai đó. Tôi tin rằng, khi mình thể hiện sự tôn trọng trước, hiếm ai lại khó chịu đến mức gây gổ.

Ở chiều ngược lại, cách ứng xử của chủ nhà cũng rất quan trọng. Khi cần yêu cầu tài xế di chuyển xe, một lời nói nhẹ nhàng như: "Em tiến xe lên giúp anh một chút, nhà anh đang kinh doanh" sẽ dễ được chấp nhận hơn nhiều so với giọng điệu ra lệnh hay căng thẳng. Bởi xét về lý, chủ nhà cũng không có quyền tự ý "đuổi" hay xâm hại tài sản của người khác. Ngay cả khi xe đỗ sai quy định, bạn cũng phải liên hệ cơ quan chức năng, chứ không được tự mình hành xử vượt quá giới hạn.

Suy cho cùng, những va chạm xung quanh chỗ đỗ xe kiểu này hiếm khi là câu chuyện pháp lý thuần túy. Nó là cách con người đối xử với nhau trong không gian chung. Một chút nhún nhường, một câu nói tử tế, đôi khi có thể ngăn chặn một cuộc xung đột không đáng có.

Người xưa có câu "một điều nhịn là chín điều lành". Trong đời sống đô thị ngày càng chật chội, va chạm là điều khó tránh. Nhưng tôi tin, nếu mỗi người đều giữ được sự văn minh, lịch sự trong cách cư xử, thì không chỉ tránh được những cuộc cãi vã, mà còn khiến cuộc sống chung trở nên dễ chịu hơn cho tất cả.

Bảo Nam