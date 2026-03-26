'Bó tay' cãi lý với tài xế đỗ xe chắn cửa nhà mỗi ngày

Tài xế viện lý do 'đường không cấm đậu xe' để tiếp tục chắn ngang cửa nhà, tôi xem như 'bó tay'.

Nhà mẹ tôi ở mặt đường, nhưng cuộc sống ở đó không hề thuận tiện như nhiều người vẫn nghĩ. Vỉa hè trước nhà chỉ rộng khoảng 0,8 m, và gần như ngày nào cũng có ôtô, xe tải nối đuôi nhau đậu sát mép đường. Lối ra vào của nhà tôi bị chắn hoàn toàn.

Người trong nhà còn len lách đi bộ ra được, nhưng xe máy muốn ra phải dắt xéo qua nhà hàng xóm, với điều kiện là không có thêm xe đậu nối đuôi. Còn ôtô gia đình thì coi như "bó tay". Có những ngày, xe đỗ chặn cửa hàng giờ liền, trong khi tài xế rời đi, không để lại số điện thoại. Thậm chí, có lúc họ ngồi ngay trong xe, hoặc ở quán cà phê gần đó, dù cha mẹ tôi đã gọi lớn nhờ di chuyển xe ra chỗ khác, nhưng họ vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì.

Thực tế, đoạn đường này không có biển cấm dừng, cấm đậu, nên việc đỗ xe về lý là không sai. Thế nên, nếu có vướng mắc, chủ nhà phải tự tìm tài xế để thương lượng. Điều đó vô tình đẩy chủ nhà vào thế bế tắc.

Có những tuần, gia đình tôi buộc phải gọi xe dịch vụ vài lần chỉ vì xe trong nhà không thể ra khỏi cửa. Tài sản của mình, lối đi của mình, nhưng quyền sử dụng lại phụ thuộc vào ý thức của người khác. Ngay cả khi tài xế có mặt, họ vẫn viện lý do "đường không cấm đậu" để tiếp tục chắn ngang cửa nhà tôi.

Tôi hiểu rằng, ở mặt tiền không đồng nghĩa với việc sở hữu phần đường phía trước. Nhưng khi lối ra vào bị chiếm dụng thường xuyên như vậy, rõ ràng quyền sinh hoạt tối thiểu của gia đình đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, người dân chúng tôi gần như không có công cụ nào để tự bảo vệ.

Thử hỏi, nếu là bạn, khi xe hơi, xe máy của gia đình ngày nào cũng không thể ra khỏi nhà vì bị ôtô khác đỗ chắn lối, buộc phải gọi xe dịch vụ để đi lại, bạn sẽ làm gì trong tình huống này?

Đình