Chris Rock: 'Tôi vẫn đang cố hiểu mọi chuyện'

MỹDanh hài Chris Rock nói chưa hiểu chuyện xảy ra giữa anh và Will Smith ở lễ trao giải Oscar 2022, và sẽ lên tiếng vào thời điểm thích hợp.

Theo Variety, Chris Rock xuất hiện tại buổi diễn hài độc thoại ở Boston tối 30/3 trong bộ suit màu trắng. Nghệ sĩ nhận tràng vỗ tay chào đón nồng nhiệt từ hơn 1.000 khán giả trong chương trình đầu tiên anh tham gia sau lễ trao giải Oscar.

Chris Rock (giữa) đến Boston cho show hài đầu tiên sau lễ trao giải Oscar 2022. Ảnh: AL

"Cuối tuần của các bạn thế nào?", Rock bắt đầu tiết mục và khiến cả khán phòng cười lớn. "Tôi không có nhiều điều để nói về những điều mới xảy ra. Vì vậy, nếu bạn đến đây để nghe về chuyện đó, tôi chỉ có những tiết mục được chuẩn bị từ trước dịp cuối tuần (thời điểm diễn ra lễ Oscar). Tôi vẫn đang xử lý vụ này. Vào lúc nào đó, tôi sẽ nói về nó. Và đó sẽ là một câu chuyện nghiêm túc và hài hước. Bây giờ, tôi sẽ kể một vài chuyện cười. Thật tuyệt khi được ra ngoài!", Rock nói thêm.

Chris Rock kín tiếng sau ồn ào tại lễ trao giải Oscar 2022. Trên sân khấu, danh hài trêu chọc kiểu đầu của Jada Pinklett: "Tôi rất háo hức chờ xem G.I. Jane phần 2". G.I. Jane là bộ phim phát hành năm 1997, do Ridley Scott đạo diễn. Nhân vật chính O’Neil của Demi Moore trong phim cạo trọc giống Jada. Will Smith bất ngờ lên sân khấu và tát Chris Rock ngay trên sóng truyền hình. Tài tử cũng yêu cầu nghệ sĩ hài không nhắc đến vợ trong các tiểu phẩm.

Sau lễ trao giải Oscar, các chương trình hài kịch của anh đắt khách. Một công ty tổ chức sự kiện cho biết nhu cầu đặt vé xem Chris Rock tăng khoảng 25 lần so với tháng trước. Anh sẽ bắt đầu tour lưu diễn vòng quanh nước Mỹ vào đầu tháng 4.

Tài tử Will Smith đánh Chris Rock Will Smith đánh Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022. Video: ABC

Sam Wisnia - một cư dân ở Boston - cho biết tình cờ mua được vé xem Chris Rock hôm 30/3 chỉ với 70 USD. Tuy nhiên, giá vé chương trình tăng mạnh sau lễ trao giải Oscar. Một vị khách khác tên Jesse Setaro tiết lộ phải trả 225 USD. "Tôi nghĩ đó vẫn là mức giá hời", Setaro nói với Variety.

Trước đêm diễn, nhiều phe vé rao bán tại cửa sự kiện với mức giá từ 800-1200 USD cho các ghế ngồi xa sân khấu. Rick Ingram - người diễn mở màn trước tiết mục của Rock - nói bất ngờ khi khán giả chịu chi khoản tiền lớn cho những vị trí xấu một đêm hài độc thoại.

Chris Rock, sinh năm 1965, là nghệ sĩ hài kiêm diễn viên, đạo diễn tại Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp với các vai trên chương trình Saturday Night Live đầu thập niên 1990. Rock góp mặt trong nhiều phim hài ăn khách như Down to Earth (2001), The Longest Yard (2005) hay Grown Up (2010). Nghệ sĩ từng hai lần dẫn lễ trao giải Oscar năm 2005 và 2016. Trong sự nghiệp, anh thắng bốn giải Emmy và ba giải Grammy, được đánh giá là một trong những nghệ sĩ hài vĩ đại nhất của Mỹ.

Phương Mai (theo Variety)