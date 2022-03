Chris Rock dự tiệc sau Oscar

MỹDanh hài Chris Rock dự tiệc bạn bè tổ chức hậu trao giải Oscar 2022, sau sự cố bị tài tử Will Smith đánh trên sân khấu.

Theo Pagesix, bê bối với Will Smith không ngăn cản Chris Rock tận hưởng những khoảnh khắc làm khách mời tại Oscar 2022. Danh hài rời sự kiện ngay sau khi xong việc và đến dự tiệc do bạn thân Guy Oseary tổ chức ở gần đó. Một nhân chứng cho biết: "Bạn gần như không nhận ra chuyện gì khác thường. Chris Rock vẫn cười đùa với mọi người. Anh ấy có nhắc đến cái tát của Will Smith, chỉ nói mọi chuyện thật điên rồ. Tuy nhiên, Rock có vẻ không phiền lòng về sự việc đó".

Chris Rock từ chối tố cáo Will Smith tội hành hung. Một nguồn tin thân cận với danh hài nói anh không biết chuyện vợ Smith mắc bệnh rụng tóc. Hai người trước đó từng đóng chung nhiều dự án phim như Fresh Price of Bel-Air hay Torrance Rises. Rock cũng hợp tác Jada Pinkett trong hoạt hình Madagascar (2005).

Chris Rock (phải) chụp ảnh cùng bạn bè tại tiệc sau lễ trao giải Oscar 2022 của Guy Oseary. Ảnh: JR Instagram

Nguồn tin của ET cho biết Chris Rock không muốn để sự việc ảnh hưởng đến cuộc vui. Anh hòa đồng và chụp ảnh chung nhiều khách mời như Woody Harrelson, Robert De Niro... Bạn bè của Rock để ý tới anh trong suốt buổi tiệc. Đồng thời, họ cũng để ý khu vực cửa ra vào đề phòng Will Smith xuất hiện.

Sau sự kiện, Will Smith cùng gia đình đến dự tiệc của tạp chí Vanity Fair tổ chức. Tài tử cười tươi và tạo dáng cùng tượng vàng mới nhận trên thảm đỏ. Tại bữa tiệc, anh ra giữa sàn nhảy và khiêu vũ cùng các đồng nghiệp. Theo Fox News, DJ D-Nice - người phụ trách nhạc của sự kiện - đọc loa chúc mừng chiến thắng của Will Smith.

Will Smith nhảy trong bữa tiệc của Vanity Fair. Ảnh: Fox News

Will Smith trở thành tâm điểm khi đánh Chris Rock vì trêu chọc vợ anh trong lễ trao giải phát sóng trực tiếp toàn cầu sáng 28/3 (giờ Hà Nội). Nam diễn viên sau đó công khai xin lỗi đồng nghiệp và Viện Hàn lâm. "Tôi đã mất kiểm soát và hành động sai. Tôi xấu hổ vì hành động ấy không đại diện cho người đàn ông mà tôi muốn trở thành. Không có chỗ nào cho bạo lực trong thế giới của tình yêu và lòng tốt", Smith viết trên trang cá nhân.

Tài tử Will Smith đánh Chris Rock Will Smith đánh Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022. Video: ABC

Chris Rock, sinh năm 1965, là nghệ sĩ hài kiêm diễn viên, đạo diễn tại Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp với các vai trên chương trình Saturday Night Live đầu thập niên 1990. Rock góp mặt trong nhiều phim hài ăn khách như Down to Earth (2001), The Longest Yard (2005) hay Grown Up (2010). Nghệ sĩ từng hai lần dẫn lễ trao giải Oscar năm 2005 và 2016. Trong sự nghiệp, anh thắng bốn giải Emmy và ba giải Grammy, được đánh giá là một trong những nghệ sĩ hài vĩ đại nhất của Mỹ.

Phương Mai