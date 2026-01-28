Chốt ngày LĐBĐ Malaysia và FIFA hầu tòa

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo phiên điều trần của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) về vụ kiện FIFA diễn ra ngày 25/2 hoặc 26/2 tới.

Số phận của 7 cầu thủ nhập tịch bị cho là làm giả hồ sơ của Malaysia sẽ được định đoạt vào tháng tới. Tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman cho biết liên đoàn đã nhận được thư từ CAS hôm 26/1. Đến cuộc họp báo ở thành phố Petaling Jaya, bang Selangor chiều nay 28/1, ông xác nhận CAS ấn định ngày hầu tòa là 25/2 hoặc 26/2.

Tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman trong họp báo ở Selangor, Malaysia chiều 28/1/2026. Ảnh: NSTP

Tòa có thể không đưa ra phán quyết ngay trong phiên điều trần, mà sẽ gửi văn bản phán quyết vài ngày sau đó. Một khi có quyết định từ CAS, LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ xem xét có xử thua Malaysia ở các trận đấu có cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách thi đấu hay không.

FIFA đã xử Malaysia thua 0-3 trong các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch vi phạm kể trên. Ngoài ra, Malaysia còn hai trận chưa bị xử thua khi dùng những cầu thủ vi phạm, là trận thắng Nepal 2-0 ngày 25/3/2025, và thắng Việt Nam 4-0 ngày 10/6/2025, đều ở vòng loại Asian Cup 2027. Những trận này do AFC tổ chức, vì thế họ muốn chờ quyết định từ CAS trước khi xử lý vụ việc.

Nếu Malaysia bị xử thua cả hai trận này, Việt Nam sẽ chắc chắn vượt qua vòng loại Asian Cup 2027, bất chấp kết quả lượt cuối gặp chính Malaysia trên sân Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ) ngày 31/3/2026.

Từ nay đến phiên điều trần, 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel đã được Tòa cho phép tập luyện và thi đấu cho các CLB của họ. Chẳng hạn Figueiredo, Irazabal và Hevel đã tập luyện trở lại cùng CLB Malaysia Johor Darul Tazim (JDT).

Rodrigo Holgado (số 19), Joao Figueireido (14) and Hector Hevel (13) mừng bàn trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: Hai Tư

FAM chính thức kiện FIFA lên CAS hôm 8/12/2025, sau khi hai lần bị FIFA bác bỏ đơn khiếu nại. Dù cửa thắng không cao, FAM kỳ vọng sẽ được giảm phần nào án phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Họ cũng kỳ vọng 7 cầu thủ được giảm nhẹ án cấm thi đấu một năm.

Cũng trong sáng nay, toàn bộ thành viên ban chấp hành FAM đã từ chức, sớm hơn ba năm so với nhiệm kỳ. 4 lý do chính được họ đưa ra là: bảo vệ FAM và bóng đá Malaysia, thể hiện trách nhiệm và đạo đức quản trị, mở đường cho FIFA và AFC giám sát độc lập, và lấy lại niềm tin công chúng.

Hoàng An (theo NST)