Malaysia chính thức kiện FIFA lên Tòa Trọng tài Thể thao

Hôm nay, LĐBĐ Malaysia (FAM) xác nhận đã gửi hồ sơ lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS), nhằm đảo ngược phán quyết của FIFA vụ 7 cầu thủ nhập tịch.

Theo thông báo của quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi, Malaysia đã nộp kháng cáo và có thời hạn đến ngày 18/12 để hoàn tất bản lập luận chi tiết gửi đến trụ sở CAS tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ.

Ông Mahadi nói rằng FAM cam kết xử lý quá trình này một cách chuyên nghiệp, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp lý.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đã bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng. Ảnh: ASEAN Football

Động thái của FAM diễn ra 20 ngày sau khi Ủy ban Kháng cáo của FIFA công bố quyết định dài 63 trang ngày 18/11, về việc giữ nguyên toàn bộ hình phạt và bác bỏ kháng cáo từ phía Malaysia. Khi đó, FAM cũng đã tuyên bố sẽ kiện lên CAS.

FIFA xác định "việc sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu của 7 cầu thủ vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế". Nhóm này gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc (65 triệu đồng). Đây là án kỷ luật nặng nhất bóng đá Malaysia từng đối mặt, khi đội tuyển phụ thuộc đáng kể vào nhóm cầu thủ nhập tịch.

Tuần trước, khi một người phát ngôn của CAS cho biết họ chưa nhận được bất kỳ hồ sơ kháng cáo nào từ Malaysia, khiến FAM bị chỉ trích trên mạng xã hội. Thông báo mới nhất từ FAM phần nào giúp trấn an dư luận rằng các thủ tục pháp lý đã được triển khai đầy đủ.

CAS được coi là cửa cuối cùng của các liên đoàn khi tranh chấp với FIFA. Quyết định của tòa có thể giữ nguyên, giảm nhẹ, hoặc hủy bỏ các án phạt. Dù vậy, những trường hợp CAS đảo ngược phán quyết của FIFA không nhiều, khi LĐBĐ Thế giới đã đưa ra những lập luận và bằng chứng chi tiết về vụ việc.

CAS mất từ một đến ba tuần để bổ nhiệm trọng tài viên hoặc Hội đồng xét xử (từ một đến ba người). Phiên điều trần sẽ được tổ chức sau một đến ba tháng kể từ khi có đủ hồ sơ, còn phán quyết cuối cùng là từ một đến ba tháng sau phiên điều trần. Tổng thời gian từ lúc CAS nhận hồ sơ đến lúc phán quyết thường khoảng 5 đến 6 tháng.

Việt Nam sẽ chơi trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia ngày 31/3/2026. Khi đó, nhiều khả năng CAS vẫn chưa đưa ra kết luận. LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ chỉ phạt Malaysia, có thể là xử thua trận gặp Việt Nam ngày 10/6/2025, sau khi có phán quyết từ CAS.

Diễn biến chính vụ FIFA phạt Malaysia - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Hevel, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Palmero, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA - 3/11/2025: Ủy ban khiếu nại FIFA công bố kết quả kháng cáo. - 8/12/2025: Malaysia gửi đơn kiện FIFA lên CAS.

Hoàng An (theo NST)