Chồng cũ hối hận vì ly hôn Youn Yuh Jung

Ca sĩ Jo Young Nam - chồng cũ minh tinh Youn Yuh Jung - nói hối hận vì ngoại tình, ly hôn bà và bỏ rơi hai con trai.

Trên chương trình Tuesday Invitational của KBS ngày 20/4, ca sĩ huyền thoại kiêm họa sĩ Jo Young Nam, 76 tuổi, cho biết mừng với thành công của Youn Yuh Jung (còn viết là Yoon Yeo Jung) và mong bà trở thành diễn viên Hàn đầu tiên đoạt giải Oscar, hạng mục Nữ phụ xuất sắc (phim Minari).

Ông cho biết hối tiếc vì những lỗi lầm quá khứ và biết không bao giờ có cơ hội sửa sai. Vì ngoại tình, ông khiến Youn Yuh Jung khổ sở và cô đơn trên đất Mỹ. Trước câu hỏi "điều sai lầm nhất trong đời", Jo Young Nam trả lời: "Ly hôn và bỏ rơi bọn trẻ".

* Youn Yuh Jung: 'Minari gợi nhớ tuổi trẻ của tôi'

Ông kể những năm qua nhiều lần tìm Youn Yuh Jung nhưng bà không chịu gặp. Ông luôn dõi theo vợ cũ, xem các tác phẩm bà đóng, thậm chí đến dự các buổi ra mắt phim của bà, trong đó có Minari. Nghe một người bạn gợi ý, Jo Young Nam gửi hoa đến đoàn phim. Tuy nhiên, Youn Yuh Jung nói sẽ báo cảnh sát nếu ông tiếp tục làm phiền. Theo trang MK, bà cho biết: "Tôi không thích những bó hoa chồng cũ tặng và không muốn liên quan đến ông ta".

Ông Jo Young Nam bị chỉ trích vì dựa hơi vợ cũ khi tham gia chương trình truyền hinh tối 20/4. Ảnh: KBS.

Theo Daum, năm 1974, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Youn Yuh Jung kết hôn với Jo Young Nam và theo chồng sang Mỹ định cư. Bà gặp nhiều khó khăn vì không giỏi tiếng Anh, lại nhớ nghề diễn đến quay quắt. Mười mấy năm ở Mỹ, bà nhiều lần "lấy nước mắt chan canh" vì chồng vô tâm, thiếu thủy chung. Young Nam không kiếm ra tiền, tiêu hết sạch tiền tiết kiệm của vợ.

Năm 1985, ông chạy theo người phụ nữ khác, bà quyết định về nước. Bà không từ chối bất cứ vai diễn nào để kiếm tiền nuôi hai con trai. Hai năm sau, họ mới hoàn tất thủ tục ly dị. Từ đó đến nay, minh tinh chuyên tâm cho nghệ thuật, không đi bước nữa. Trong khi Jo Young Nam kết hôn lần hai và tiếp tục ly hôn vì vợ ông muốn sinh con, còn ông không thích.

Minh tinh Youn Yuh Jung và chồng cũ Jo Young Nam năm 1984 ở Mỹ. Ảnh: Kyunghyang.

Trên các diễn đàn ở Hàn, nhiều khán giả chỉ trích Jo Young Nam gay gắt, nói ông khơi lại vết thương quá khứ của Youn Yuh Jung. Họ yêu cầu ông chấm dứt nhắc tên vợ cũ trong mọi cuộc trò chuyện hay gặp gỡ truyền thông.

Khán giả viết trên MK: "Hối hận hay gì đó đều đã quá trễ. Hãy để bà ấy yên", "Thật trơ trẽn. Ông không biết từ 'vợ cũ' từ miệng ông đã báng bổ Youn Yuh Jung đến mức nào sao?", "Nếu ông còn lương tâm, hãy sống lặng lẽ, đừng xuất hiện trước đám đông", "Nhờ ly hôn ông, bà ấy mới đoạt nhiều giải thưởng danh giá với những tác phẩm để đời"...

Youn Yuh Jung từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, một mình nuôi hai con trai thành tài. Ảnh: Chosun.

Youn Yuh Jung sinh ngày 19/6/1947 tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Bà diễn xuất từ năm 1966, ghi dấu với Woman on Fire, Insect Woman, Be a Wicked Woman. Thời kỳ hoàng kim, bà nổi bật qua các vai ngoại tình, người thứ ba. Tính đến ngày 21/4, nhờ vai bà ngoại "quái chiêu" Soon Ja trong Minari (2020), minh tinh Hàn đoạt 34 giải thưởng, trong đó có "Nữ phụ xuất sắc" tại BAFTA, Screen Actors Guild Awards... AP và các trang tin hàng đầu thế giới nhận định bà chắc thắng Oscar, hạng mục "Nữ phụ xuất sắc".

Youn Yuh Jung Youn Yuh Jung trong "Minari". Video: A24.

Jo Young Nam sinh năm 1945, tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Đại học Quốc gia Seoul. Ông nổi đình đám nhờ chất giọng nội lực, am hiểu nhạc quốc tế và nhiều lần hát lại các ca khúc nổi tiếng của huyền thoại Tom Jones. Các album của ông gây "sốt" suốt thập niên 1970, 1980 như: Tình yêu của tôi Delilah, Chàng trai Anh, Tình yêu là gì, Sông Hàn, Thiên niên kỷ...

Thanh An