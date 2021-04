Sao Hàn Quốc nói người Anh 'hợm hĩnh'

Trong lễ trao giải tối 11/4 tại Anh, Youn vượt các diễn viên Maria Bakalova, Niamh Algar, Niamh Algar và Ashley Madekwe ở cùng hạng mục. Bà nói trong video nhận giải trực tuyến: "Mỗi giải thưởng đều ý nghĩa với tôi. Lần này, được ghi nhận bởi dân Anh, vốn được biết đến là những người hợm hĩnh, họ chấp thuận rằng tôi là một diễn viên tốt. Tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn ban tổ chức!".

Trong buổi họp báo sau lễ trao giải, Youn giải thích về bài phát biểu với Variety: "Nó đến từ kinh nghiệm cá nhân. Tôi đã đến Anh nhiều lần và từng thực tập tại trường Cambridge 10 năm trước. Mọi người ở đây khá hợm hĩnh, theo một cách tốt. Các bạn có một lịch sử lâu đời và tự hào về điều đó".

Ở tuổi 73, bà trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên thắng giải diễn xuất trong lịch sử BAFTA. Trong Minari, Youn vào vai bà ngoại "quái chiêu" Soon Ja. Bà thường giúp vợ chồng nhà Yi trồng rau, chăm sóc con cái. Bộ phim xoay quanh một gia đình Hàn Quốc đến Mỹ tìm cơ hội đổi đời với nghề trồng cây cần nước (minari). "Theo tôi, thông điệp lớn nhất của Minari nằm ở tình thân. Dù có giữ vị trí quan trọng như thế nào trong xã hội, chúng ta vẫn là một thành viên trong một gia đình. Gia đình là nơi mỗi người tìm về khi thành công cũng như khi thất bại", bà nói về bộ phim.

Youn Yuh Jung sinh ngày 19/6/1947 tại tỉnh Gyeonggi. Bà bắt đầu nghiệp diễn xuất từ năm 1967, qua vai nhỏ trong loạt phim truyền hình Mister Gong. Từ năm 1971, tên tuổi Youn được chú ý, khi bà đóng các vai nữ có tính cách táo bạo trongWoman on Fire, Insect Woman, Be a Wicked Woman. Thời kỳ hoàng kim, bà nổi bật qua các vai ngoại tình, người thứ ba.

BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh, được xem như "Oscar nước Anh". Vì dịch, lễ trao giải năm nay kéo dài trong hai đêm 10 và 11/4 tại Royal Albert Hall ở London, Anh.

Nomadland thắng loạt giải quan trọng như phim hay nhất, đạo diễn, nữ chính, quay phim xuất sắc. Tài tử gạo cội Anthony Hopkins gây bất ngờ khi đánh bại Chadwick Boseman ở hạng mục nam chính. Phim Father của ông cũng thắng giải "Kịch bản chuyển thể xuất sắc". Daniel Kaluuya tiếp tục thống trị giải nam phụ mùa giải thưởng năm nay. Promising Young Woman - bộ phim của nước chủ nhà - thắng hai giải kịch bản gốc và phim nước Anh hay nhất.

Đạt Phan