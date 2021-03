Youn Yuh Jung: 'Minari gợi nhớ tuổi trẻ của tôi'

Youn Yuh Jung sinh ngày 19/6/1947 tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Bà bắt đầu nghiệp diễn xuất từ năm 1967, qua vai nhỏ trong loạt phim truyền hình "Mister Gong". Từ năm 1971, tên tuổi Youn được chú ý, khi bà đóng các vai nữ có tính cách táo bạo trong "Woman on Fire", "Insect Woman", "Be a Wicked Woman". Thời kỳ hoàng kim, bà nổi bật qua các vai ngoại tình, người thứ ba. Trong "Minari", Youn vào vai bà ngoại "quái chiêu" Soon Ja của nhà Yi. Ảnh: Zapzee.