Sao Hàn Quốc thắng giải diễn xuất tiền Oscar

Trong lễ trao giải sáng 5/4 (giờ Việt Nam), Youn Yuh Jung vượt các tên tuổi như Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm), Glenn Close (Hillbilly Elegy), Olivia Colman (The Father) và Helena Zengel (News of the World) để giành danh hiệu. Bà nói với Hollywood Reporter: "Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào. Tôi được người phương Tây ghi nhận năng lực. Tôi rất vui và hạnh phúc". Với chiến thắng này, Youn Yuh Jung trở thành ứng viên sáng giá cho giải Oscar nữ phụ năm nay.

Nữ diễn viên Youn Yuh Jung. Ảnh: Zapzee.

Youn Yuh Jung cũng là nghệ sĩ châu Á đầu tiên chiến thắng một hạng cá nhân ở mảng điện ảnh tại SAG. Trước đó, Sandra Oh là nữ nghệ sĩ châu Á đầu tiên thắng giải cá nhân ở mảng truyền hình. Hai nam diễn viên châu Á - Riz Ahmed và Steven Yeun - được đề cử tại hạng mục nam chính năm nay nhưng thua vai diễn của Chadwick Boseman.

Trong Minari, Youn vào vai bà ngoại "quái chiêu" Soon Ja. Bà thường giúp vợ chồng nhà Yi trồng rau, chăm sóc con cái. Bộ phim xoay quanh một gia đình Hàn Quốc đến Mỹ tìm cơ hội đổi đời với nghề trồng cây cần nước (minari). "Theo tôi, thông điệp lớn nhất của Minari nằm ở tình thân. Dù có giữ vị trí quan trọng như thế nào trong xã hội, chúng ta vẫn là một thành viên trong một gia đình. Gia đình là nơi mỗi người tìm về khi thành công cũng như khi thất bại", bà nói về bộ phim.

Youn Yuh Jung sinh ngày 19/6/1947 tại tỉnh Gyeonggi. Bà bắt đầu nghiệp diễn xuất từ năm 1967, qua vai nhỏ trong loạt phim truyền hình Mister Gong. Từ năm 1971, tên tuổi Youn được chú ý, khi bà đóng các vai nữ có tính cách táo bạo trong Woman on Fire, Insect Woman, Be a Wicked Woman. Thời kỳ hoàng kim, bà nổi bật qua các vai ngoại tình, người thứ ba.

Vì dịch, lễ trao giải SAG 2021 diễn ra ngắn gọn trong một giờ đồng hồ, bằng một nửa thời lượng với chương trình các năm trước. Toàn bộ chương trình được ghi hình trước, không chiếu trực tiếp. The Trial of the Chicago 7 thắng giải quan trọng về dàn diễn viên mảng điện ảnh. Trong khi đó, hai series Schitt’s Creek và The Crown "thống trị" các hạng mục diễn xuất mảng truyền hình.

Screen Actors Guild Awards là giải thưởng thường niên của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Mỹ từ năm 1995. Sự kiện được giới chuyên môn đánh giá có ảnh hưởng lớn tới kết quả của Oscar hàng năm. Năm ngoái, bốn diễn viên Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt, Laura Dern đều giành tượng vàng sau khi có giải tại SAG.

