Quán cà phê nhưng cho khách karaoke tra tấn hàng xóm

Đóng kín cửa, nằm trong phòng, tôi vẫn nghe rõ từng câu hát, từng nhịp trống, từ trưa đến tối, có khi kéo dài tới khuya.

Hơn một năm nay, gia đình tôi và nhiều hộ dân xung quanh phải sống trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi vì tiếng ồn kéo dài từ một quán cà phê cho khách hát karaoke gần nhà, thuộc xã Vĩnh Lộc, TP HCM. Đó không còn là sự khó chịu nhất thời, mà đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực, len lỏi vào từng sinh hoạt hằng ngày, bào mòn sức khỏe và tinh thần của chúng tôi.

Treo biển quảng cáo "Hát với nhau hàng tuần", gần như ngày nào quán cũng mở loa karaoke với âm lượng lớn. Tiếng nhạc vang dội từ trưa đến tối, có khi kéo dài đến khuya. Đóng kín cửa, nằm trong phòng, tôi vẫn nghe rõ từng câu hát, từng nhịp trống. Không gian riêng tư bị xâm lấn, sự yên tĩnh tối thiểu để nghỉ ngơi dường như trở thành điều xa xỉ.

Gia đình tôi đã nhiều lần phản ánh qua tổng đài 1022. Phòng Văn hóa – Xã hội của xã cũng từng phản hồi rằng sẽ kiểm tra, khắc phục. Nhưng thực tế, mọi việc rồi lại đâu vào đấy. Có người xuống nhắc nhở vài câu vào buổi sáng, khi quán chưa hoạt động. Không có sự kiểm tra đúng thời điểm, không có biện pháp xử lý triệt để. Karaoke vẫn mở, tiếng ồn vẫn vang lên đều đặn như chưa từng có phản ánh nào.

Buổi tối lẽ ra là khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc, học tập. Thế nhưng với tiếng ồn liên tục, gia đình tôi không thể thư giãn, không thể ngủ ngon. Sự căng thẳng kéo dài khiến tinh thần sa sút, sức khỏe bị ảnh hưởng rõ rệt. Cảm giác bức xúc, bất lực ngày một lớn dần khi những kiến nghị chính đáng không mang lại kết quả.

Khi Nghị định 282/2025 chính thức có hiệu lực, tôi từng rất hy vọng. Tôi tin rằng sẽ có sự vào cuộc nghiêm túc hơn từ các cơ quan chức năng, để quyền được sống trong môi trường yên tĩnh, lành mạnh của người dân được bảo vệ. Nhưng đến nay, sự can thiệp đó vẫn chỉ dừng lại ở kỳ vọng.

Trong lúc viết những dòng này, tôi không khỏi chua xót nghĩ đến các gia đình xung quanh. Những cô chú, ông bà lớn tuổi đã mệt mỏi ra sao khi ngày ngày phải chịu tiếng ồn. Những đứa trẻ trong độ tuổi học tập bị ảnh hưởng thế nào khi học bài, nghỉ ngơi, vui chơi đều phải trong tình trạng cửa đóng kín. Và những người lao động như tôi, sau một ngày làm việc vất vả, lại tiếp tục chịu đựng sự căng thẳng, khó chịu ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Chúng tôi không đòi hỏi điều gì quá lớn lao, chỉ mong được trả lại một môi trường sống bình thường, yên tĩnh, đúng nghĩa. Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ có những biện pháp quyết liệt, thực chất hơn, để tiếng nói của người dân không rơi vào im lặng, và để những gia đình như chúng tôi không phải tiếp tục "bất lực chịu trận" trong chính nơi gọi là tổ ấm.

Đỗ Hoàng Đức