Chip Apple M2 Pro và M2 Max mạnh thế nào

M2 Pro và M2 Max cho hiệu năng CPU và GPU mạnh hơn từ 20% so với M1 Pro và M1 Max trước đó, theo số liệu Apple công bố.

Ngày 17/1, Apple đã ra mắt chip M2 Pro và M2 Max, bản nâng cấp của M1 Pro và M1 Max năm ngoái với thông số mạnh mẽ hơn.

Thông số chip M2 Pro.

M2 Pro được trang bị trên MacBook Pro 14 inch và 16 inch cũng như Mac mini mới. Theo Apple, M2 Pro được xây dựng trên tiến trình 5 nm thế hệ hai với 12 nhân CPU, 40 tỷ bóng bán dẫn, nhiều hơn gần 20% so với M1 Pro nhưng kích cỡ không thay đổi nhiều. Việc tích hợp nhiều bóng bán dẫn trên chip đồng nghĩa với hiệu năng được cải thiện và tiết kiệm năng lượng hơn.

M2 Pro cũng được tăng thông bộ nhớ tăng lên 200 GB/giây, gấp đôi so với M2, hiệu suất CPU đa luồng nhanh hơn tới 20% so với M1 Pro. Tốc độ đồ họa cũng cao hơn 30% so với "đàn anh" mà theo Apple là "giúp tăng đáng kể hiệu suất xử lý hình ảnh và cho phép chơi game đồ họa khủng dễ dàng".

Apple khẳng định, về khả năng xử lý ảnh bằng phần mềm Photoshop, MacBook Pro 16 inch chạy chip M2 Pro nhanh hơn 40% so với MacBook Pro 16 inch sử dụng M1 Pro và nhanh hơn 80% so với MacBook Pro 16 inch dùng Core i9. Với khả năng biên dịch mã trong Xcode, M2 Pro có thể biên dịch nhanh hơn 5% so với M1 Pro, và hơn 2,5 lần so với MacBook Pro dùng chip Core i9.

Các thông số trên chip M2 Max.

Trong khi đó, M2 Max có cùng CPU 12 nhân và tiến trình 5 nm thế hệ hai như M2 Pro. Điểm khác biệt nằm ở sức mạnh GPU.

Theo Apple, M2 Max tích hợp 67 tỷ bóng bán dẫn, nhiều hơn 10 tỷ bóng so với M1 Max và gấp ba lần so với M2. Băng thông bộ nhớ hợp nhất trên chip đạt 400 GB/giây, gấp đôi M2 Pro và gấp bốn lần M2. RAM trên máy hỗ trợ tối đa tới 96 GB.

Bên cạnh đó, chip mới có tối đa 38 nhân GPU cùng bộ đệm L2 lớn hơn, cho tốc độ đồ họa nhanh hơn 30% so với M1 Max. Cùng với khả năng biên dịch mã trong Xcode, công cụ ProRes thế hệ mới cho phép mã hóa video nhanh hơn gấp hai lần so với M2 Pro. ProRes là định dạng nén video chất lượng cao mà không mất dữ liệu, được Apple phát triển và ra mắt năm 2007.

Cả M2 Pro và M2 Max cũng được nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng AI Neural Engine 16 nhân mới, cho phép thực hiện 15.800 tỷ phép tính mỗi giây. Thông số này nhanh hơn tới 40% so với thế hệ trước.

Theo Techradar, các thông số trên biến M2 Max thành một trong những chip có khả năng xử lý đồ họa nhanh nhất hiện nay. "Tất cả thông số đều đứng đầu, có nghĩa việc xử lý các luồng video 4K và 8K sẽ nhanh hơn, biến nó trở thành mẫu chip lý tưởng để chỉnh sửa video cho cả laptop lẫn máy tính văn phòng", trang công nghệ này bình luận.

9to5mac cũng đánh giá, bộ đôi chip mới cung cấp hàng loạt thông số đáng mong đợi. Tuy vậy, sức mạnh thực sự chỉ được kiểm chứng khi các mẫu máy chạy hai chip này được bán ra thị trường.

Apple bắt đầu công bố mẫu chip M1 từ 2020, đánh dấu lần đầu MacBook được trang bị chip máy tính do hãng tự phát triển sau nhiều năm dùng chip Intel. Sản phẩm giúp máy tính có thời lượng pin lâu, hiệu năng tốt, đặc biệt trong tác vụ xử lý ảnh và video.

Năm 2021, hãng tiếp tục nâng cấp hai mẫu chip M1 Pro và M1 Max, chạy trên MacBook Pro 2021 màn hình 14 inch và 16 inch. Đến nay, mẫu máy này vẫn được các trang công nghệ đánh giá có hiệu năng và thời lượng pin ấn tượng hàng đầu trên thị trường laptop.

Trong sự kiện WWDC 2022 năm ngoái, Apple tiếp tục công bố M2, sản xuất trên tiến trình 5 nm thế hệ hai với 20 tỷ bóng bán dẫn. Chip hiện được trang bị trên MacBook Air và MacBook Pro 13,3 inch ra mắt cùng năm.

