MacBook Pro dùng chip M2 Pro và M2 Max trình làng

MacBook Pro phiên bản 14 và 16 inch không thay đổi về thiết kế nhưng nâng cấp chip xử lý, cổng kết nối và giá giữ nguyên.

MacBook Pro "tai thỏ" với hai phiên bản 14 và 16 inch.

Cả hai bản kích thước màn hình đều có lựa chọn dùng chip M2 Pro hoặc M2 Max. Trong đó, phiên bản dùng chip M2 Pro sẽ có 12 nhân CPU, 19 nhân GPU và bộ nhớ RAM tối đa 32 GB. Model cao hơn dùng chip M2 Max sẽ có 38 nhân GPU và bộ nhớ RAM tối đa 96 GB.

Giá bán khởi điểm của hai máy giữ nguyên so với thế hệ trước, từ 1.999 USD cho bản 14 inch và 2.499 USD cho bản 16 inch dùng chip M2 Pro. Apple bắt đầu cho đặt hàng từ hôm nay tại một số thị trường trước khi lên kệ từ ngày 24/1 tới.

Apple cho biết chip M2 Pro có lượng bóng bán dẫn gấp đôi so với M2 thường và nhiều hơn gần 20% so với M1 Pro. Băng thông bộ nhớ tăng lên 200 GB/giây, gấp đôi so với M2. Các nâng cấp sẽ tập trung tăng hiệu suất hoạt động cho các ứng dụng như Adobe Photoshop và Xcode. Hãng tuyên bố MacBook Pro với M2 Pro "có thể xử lý hình ảnh trong Adobe Photoshop nhanh hơn 40% so với M1 Pro và nhanh hơn 80% so với MacBook Pro với bộ xử lý Intel Core i9". Chip M2 Max có cùng CPU 12 nhân như M2 Pro, nhưng giống như M1 Max, nó vượt trội "đàn em" về sức mạnh GPU.

Các nâng cấp quan trọng của MacBook Pro mới.

Ngoài vi xử lý, các mẫu MacBook Pro mới sẽ sử dụng Wi-Fi 6E3 và HDMI cao cấp hơn (nhiều khả năng là chuẩn 2.1 mới), hỗ trợ màn hình 8K tần số quét 60 Hz hoặc 4K 120 Hz. Cổng kết nối chuẩn Thunderbolt 4, đầu đọc thẻ SDXC và chạy hệ điều hành macOS Ventura khi bán ra.

"Quả táo" đang phân cấp chip xử lý cho các dòng MacBook khác nhau. Năm ngoái, khi giới thiệu chip M2, hãng chỉ nâng cấp cho MacBook Air và MacBook Pro 13 inch. Các phiên bản Pro và Max đều chỉ sử dụng cho dòng MacBook Pro "tai thỏ" màn hình 14 và 16 inch. Hai dòng chip cao hơn chứa các lõi hiệu suất cao, nhiều bộ nhớ cache hơn, tăng băng thông bộ nhớ và sử dụng nhiều bóng bán dẫn hơn.

Tuấn Hưng