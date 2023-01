Apple lần đầu mang chip dòng Pro lên Mac Mini

Mac Mini 2023 có tùy chọn chip xử lý M2 Pro bên cạnh M2 cùng nâng cấp về cổng kết nối Thunderbolt 4.

Apple Mac Mini.

Sau hơn hai năm ra bản đầu tiên dùng chip Apple Silicon, Mac Mini mới có phiên bản nâng cấp. Đây cũng là lần đầu hãng đem dòng chip xử lý Pro lên Mac Mini khi bản trước đó chỉ dùng dòng chip M1 tiêu chuẩn tương tự MacBook Air. Tuy nhiên, dòng chip mạnh nhất là M2 Max vẫn chỉ có trên MacBook Pro "tai thỏ".

Cấu hình cơ bản của Mac Mini 2023 bao gồm chip M2, RAM 8 GB và dung lượng bộ nhớ 256 GB. Các kết nối phía sau gồm HDMI, Gigabit Ethernet và giắc cắm tai nghe 3,5 mm. Máy có hai cổng USB-A và hai cổng USB-C thuẩn Thunderbolt 4 (nâng cấp từ Thunderbolt 3 của thế hệ trước).

Mac Mini dùng chip M2 (ảnh trái) có hai cổng Thunderbolt 4 trong khi với M2 Pro là bốn.

Cấu hình sử dụng chip M2 Pro khởi điểm với RAM 16 GB, dung lượng bộ nhớ 512 GB và có thêm hai cổng Thunderbolt 4 so với bản tiêu chuẩn. Apple cho biết chip M2 Pro có lượng bóng bán dẫn gấp đôi so với M2 thường và nhiều hơn gần 20% so với M1 Pro. Băng thông bộ nhớ tăng lên 200 GB/giây, gấp đôi so với M2.

Các nâng cấp sẽ tập trung tăng hiệu suất hoạt động cho các ứng dụng như Adobe Photoshop và Xcode. Hãng tuyên bố MacBook Pro với M2 Pro "có thể xử lý hình ảnh trong Adobe Photoshop nhanh hơn 40% so với M1 Pro và nhanh hơn 80% so với MacBook Pro với bộ xử lý Intel Core i9".

Mac Mini sử dụng kết hợp với màn hình Apple Studio Display.

Mac Mini dùng chip M2 có giá khởi điểm 599 USD trong khi bản M2 Pro tiêu chuẩn đắt hơn gấp đôi là 1.299 USD. Cả hai cho đặt hàng từ hôm nay và lên kệ từ ngày 24/1 tới tại Mỹ.

Tuấn Hưng