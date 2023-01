Giá Mac Mini, MacBook Pro mới có thể từ 15,9 triệu đồng

Mac Mini dùng chip M2 dự kiến rẻ hơn thế hệ cũ hai triệu đồng trong khi MacBook Pro dùng chip M2 Max có thể lên đến 93 triệu đồng.

Được nâng cấp sau hơn hai năm và có giá khởi điểm thấp hơn cả thế hệ cũ, Mac Mini được nhiều "tín đồ" Apple tại Việt Nam chờ đợi. Theo một đại lý bán lẻ, bản tiêu chuẩn dùng chip M2, RAM 8 GB, bộ nhớ 256 GB có giá dự kiến 15,99 triệu đồng - khá thấp với một sản phẩm máy tính từ Apple. Bản cao hơn dùng RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB giá sẽ trong khoảng 26-27 triệu đồng.

Mac Mini. Ảnh: Teddy GR

Điểm mới trên Mac Mini là có thêm phiên bản dùng chip M2 Pro cho hiệu năng mạnh hơn M2 nhưng không quá đắt như Mac Studio. Giá khởi điểm cho sản phẩm đi kèm RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB dự kiến là 35 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellPhoneS, Mac Mini mới sẽ tạo nhiều sức ép lên các đối thủ Mini PC chạy Wndows trong cùng phân khúc. "Xét về RAM, bộ nhớ không bằng, nhưng chip M2, hệ điều hành macOS đặc thù sẽ giúp sản phẩm có tính cạnh tranh cao".

Các kết nối của phía sau của Mac Mini gồm HDMI, Gigabit Ethernet và giắc cắm tai nghe 3,5 mm. Bản tiêu chuẩn có hai cổng USB-A và hai cổng USB-C thuẩn Thunderbolt 4, nâng cấp từ Thunderbolt 3 của thế hệ trước. Phiên bản dùng chip M2 Pro có thêm hai cổng Thunderbolt 4.

Giá dự kiến của Mac Mini và MacBook Pro của một hệ thống bán lẻ.

Với MacBook Pro "tai thỏ", giá bán nhiều khả năng giữ nguyên như thế hệ cũ tại Việt Nam. Mức thấp nhất cho bản 14 inch có RAM 16 GB, bộ nhớ 512 GB là 53 triệu đồng trong khi model đắt nhất với màn hình 16 inch, chip M2 Max, bộ nhớ 1 TB là 93 triệu đồng.

Sản phẩm không đổi kiểu dáng, chỉ nâng cấp chip M2 Pro, M2 Max cũng như nâng chuẩn Wi-Fi 6E3 và HDMI cao cấp hơn, hỗ trợ màn hình 8K tần số quét 60 Hz hoặc 4K 120 Hz.

MacBook Pro mới có kiểu dáng tương tự bản cũ.

Apple cho biết chip M2 Pro có lượng bóng bán dẫn gấp đôi so với M2 thường và nhiều hơn gần 20% so với M1 Pro. Băng thông bộ nhớ tăng lên 200 GB/giây, gấp đôi so với M2. Các nâng cấp sẽ tập trung tăng hiệu suất hoạt động cho các ứng dụng như Adobe Photoshop và Xcode. Hãng tuyên bố MacBook Pro với M2 Pro "có thể xử lý hình ảnh trong Adobe Photoshop nhanh hơn 40% so với M1 Pro và nhanh hơn 80% so với MacBook Pro với bộ xử lý Core i9". Chip M2 Max có cùng CPU 12 nhân như M2 Pro, nhưng vượt trội về sức mạnh GPU.

Trước khi Mac Mini và MacBook Pro "tai thỏ" mới ra mắt, một số hệ thống đã giảm giá mạnh hai thế hệ cũ của. Mac Mini dùng chip M1 còn từ 13 triệu đồng trong khi MacBook Pro từ hơn 40 triệu đồng.

Tuấn Hưng