Tây Ban NhaChức vô địch Sevilla Marathon 2026 được quyết định sau cú nước rút nghẹt thở giữa Tola Shura Kitata và Asrar Hiyrden Abderehman, khi cả hai VĐV Ethiopia cùng cán đích trong 2 giờ 3 phút 59 giây.

Cuộc đua tại Tây Ban Nha ngày 15/2 khép lại bằng màn so kè hiếm thấy trong lịch sử giải. Kitata và Abderehman cạnh tranh quyết liệt trong vài mét cuối rồi cùng lao qua vạch đích và đổ gục xuống thảm đích, buộc trọng tài phải dùng đến công nghệ photo-finish để xác định người chiến thắng. Photo-finish là thuật ngữ thể thao dùng khi các VĐV về đích gần như cùng lúc, mắt thường khó phân định ai thắng.

Tola Shura Kitata và Asrar Hiyrden Abderehma về đích cùng thời gian tại Sevilla Marathon 2026 ngày 15/2. Ảnh: Sevilla Marathon

Abderehman giơ tay ăn mừng vì tin rằng mình chiến thắng. Nhưng sau vài phút chờ đợi căng thẳng, kết quả photo-finish xác nhận Kitata mới là người về trước, dù cả hai cùng đạt thời gian 2 giờ 3 phút 59 giây - thành tích tốt thứ hai lịch sử giải.

Nhờ đó, Kitata lần thứ hai vô địch giải major, sau London 2020. Runner người Ethiopia cải thiện thành tích cá nhân tốt nhất (PB), đồng thời lập thông số tốt nhất thế giới trong năm 2026.

Màn so tài kịch tính này làm gợi nhớ lại cuộc đua marathon tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025 - nơi Alphonce Simbu giành HC vàng với khoảng cách 0,03 giây, hay Benson Kipruto vượt qua đồng hương Alexander Mutiso trong pha nước rút kịch tính nhất lịch sử giải để vô địch New York City Marathon 2025.

Chiến thắng sít sao nhất lịch sử Seville Marathon Tola Shura Kitata và Asrar Hiyrden Abderehma nước rút về đích.

Diễn biến nội dung nam Sevilla Marathon 2026 bùng nổ từ sớm. Ở km thứ 5, nhóm đông đảo VĐV Ethiopia tăng tốc, bỏ lại đoàn đông phía sau. Chỉ duy nhất chân chạy Kenya Justus Kirkorir bám trụ được, và anh cũng là người duy nhất trong top 10 chung cuộc không sinh ra tại Ethiopia (trước đây là Abyssinia).

Tốc độ cuộc đua được duy trì ở mức rất cao, liên tục thấp hơn các mốc trung gian từng giúp Deresa Geleta lập kỷ lục giải năm 2024 (2 giờ 3 phút 27 giây). Những cái tên như Capital Degefa hay tân binh Tsedat Abeje Ayana thay nhau dẫn đầu, được đeo bám bởi ứng viên số một - nhà vô địch năm 2022 Abderehman.

Đến km 25, khi các pacer (người dẫn tốc) rút khỏi đường đua, nhóm dẫn đầu chỉ còn 4 người. Không lâu sau, Kirkorir hụt hơi, để lại ba VĐV Ethiopia kiểm soát cuộc chơi. Trong quãng đường tiếp theo, họ chủ động điều tiết nhịp độ, nhưng cũng vì thế mà đánh rơi vài giây quý giá so với kỷ lục năm 2024.

Bikila Dejene Hailu trụ lại đến km 41 trước khi bị bỏ lại. Ở 500 mét cuối, Abderehman tung cú nước rút đầu tiên, tạo được khoảng cách vài mét. Tuy nhiên, khi băng đích đã ở trong tầm mắt, Kitata đáp trả mạnh mẽ. Cả hai gần như lao người về phía trước ở những bước cuối cùng.

Dejene Hailu Bikila giúp Ethiopia thâu tóm danh hiệu, khi cán đích thứ ba với 2 giờ 4 phút 15 giây, cũng là thành tích cá nhân tốt nhất của VĐV này.

Trong nhóm VĐV chủ nhà, Ilias Fifa về thứ 13 với 2 giờ 8 phút 36 giây. Chakib Lachgar xếp thứ 22 với 2 giờ 9 phút 55 giây, còn nhà vô địch trail thế giới Alex García Carrillo khép lại lần đầu dự marathon với 2 giờ 12 phút 10 giây.

Alisa Vainio vô địch nội dung nữ Sevilla Marathon 2026 với thành tích kỷ lục Phần Lan. Ảnh: Yahoo Sports

Ở nội dung nữ, cuộc đua chứng kiến chất lượng chuyên môn cao khi có tới 14 VĐV chạy dưới mốc 2 giờ 28 phút. Alisa Vainio tạo khác biệt từ km 15, bứt lên khỏi nhóm các VĐV châu Phi để cán đích sau 2 giờ 20 phút 39 giây, qua đó lập kỷ lục quốc gia Phần Lan. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Beatrice Jepchichir (2 giờ 21 phút 56 giây) và Mulat Tekle (2 giờ 22 phút 3 giây).

VĐV Tây Ban Nha xuất sắc nhất là Fatima Ouhaddou với 2 giờ 24 phút 16 giây - đạt chuẩn tham dự giải vô địch châu Âu mùa hè tới. Các VĐV chủ nhà đạt thành tích tốt tiếp theo là Estefanía Unzu "Verdeliss" (2 giờ 45 phút 39 giây) và Alejandra Flores (2 giờ 46 phút 29 giây).

Hồng Duy tổng hợp