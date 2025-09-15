VĐV Tanzania vô địch marathon thế giới nhờ 0,03 giây

Nhật BảnChân chạy 33 tuổi Alphonce Simbu giành HC vàng marathon nam tại giải điền kinh VĐTG 2025 tại Tokyo, với khoảng cách sít sao như nội dung nước rút.

Dưới nền nhiệt khoảng 28 độ có phần oi bức của thủ đô Nhật Bản, cuộc đua 42km khép lại bằng màn photo-finish chưa từng có. Photo-finish là thuật ngữ thể thao dùng khi các VĐV về đích gần như cùng lúc, mắt thường khó phân định ai thắng.

Alphonce Simbu (trái) và Amanal Petros về đích gần như cùng lúc ở nội dung marathon nam tại Giải điền kinh vô địch thế giới 2025 ở Tokyo, Nhật Bản ngày 15/9/2025. Ảnh: EPA

Simbu cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 9 phút 48 giây, tương tự VĐV người Đức gốc Ethiopia Amanal Petros. Ban tổ chức phải dùng hệ thống camera để xác định Simbu chiến thắng nhờ nhanh hơn 0,03 giây - khoảng cách nhỏ nhất trong lịch sử marathon tại giải vô địch thế giới.

Trước đó, kỷ lục về chiến thắng sít sao nhất trong lịch sử marathon thế giới thuộc về giải Edmonton 2001, khi Gezahegne Abera (Ethiopia) đánh bại Simon Biwott (Kenya) nhờ nhanh hơn đúng 1 giây. Khi đó, Abera về đích sau 2 giờ 12 phút 42 giây, còn Biwott đạt 2 giờ 12 phút 43 giây.

Chiến thắng tại Tokyo sáng 15/9 giúp Simbu bổ sung vào bộ sưu tập huy chương thế giới sau HC đồng ở London 2017, đồng thời khép lại năm thi đấu ấn tượng với ngôi á quân Boston Marathon hồi tháng 4/2025.

Alphonce Simbu vô địch marathon thế giới nhờ 3% giây Khoảnh khắc Simbu về nhất với 3% giây nhanh hơn Petros.

"Tôi đã làm nên lịch sử hôm nay, khi giành tấm HC vàng đầu tiên cho Tanzania tại một kỳ thế giới", Simbu nói. "Tôi từng giành HC đồng ở London 2017, sau đó nhiều lần trắng tay. Nhưng lần này, tôi tự nhủ sẽ không bỏ cuộc, cứ bám theo nhóm đầu và cuối cùng thành quả đã đến".

Petros thì không giấu cay đắng vì phải nhận HC bạc dù có thời gian về đích tương tự Simbu. "Cứ như chạy cự ly 100m vậy", anh bày tỏ. "Về đích, tôi chỉ nghĩ đến chiến thắng, nên hơi buồn khi nhận thông báo kết quả cuối cùng. Nhưng thể thao là vậy. Bạn cần biết học hỏi, tập luyện cho tương lai và biết ơn vì đã có HC bạc".

Alphonce Simbu tạo nên chiến thắng sít sao nhất tại giải marathon thế giới, đồng thời trở thành VĐV Tanzania đầu tiên giành HC vàng tại một kỳ thế giới. Ảnh: Canadian Running Magazine

Trong cuộc đua sáng nay, nhóm dẫn đầu có gần chục VĐV cạnh tranh khi đến mốc 30 km, trong đó có Abel Chelangat (Uganda), Clayton Young (Mỹ) và Emile Cairess (Anh). Nhưng thời tiết nóng tại Tokyo đã khiến các VĐV dần giảm tốc và chỉ những VĐV sung sức nhất trụ lại.

Iliass Aouani (Italy) giành HC đồng với thành tích 2 giờ 9 phút 53 giây. Niềm hy vọng chủ nhà Kondo Ryota duy trì trong nhóm đầu đến mốc 39 km, nhưng sau đó hụt hơi và chỉ về đích thứ 11.

Hồng Duy