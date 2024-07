Chiến thắng chính mình là chiến thắng tuyệt vời nhất

Chiến thắng chính mình là chiến thắng tuyệt vời nhất. Khoảnh khắc trong ảnh là khi tôi về đích ở VnExpress Marathon Quy Nhon sau những đấu tranh tâm lý: whether give up or hang in there - bỏ cuộc hay tiếp tục chiến đấu để hoàn thành cuộc đua.